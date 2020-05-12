В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 64 новых зараженных Трое детей есть в числе 64 новых зараженных коронавирусной инфекцией Саратовской области , их общее число увеличилось до 1232, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 11 мая в области скончались 17 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека, 20-29 лет - пять, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 10, 50-59 лет - 15, старше 60 - 20 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 14 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове , 10 - в Энгельсском, восемь - в Краснокутском, шесть - в Татищевском, пять - в Балашовском, по четыре - в Балаковском и Марксовском, по три - в Аткарском и Красноармейском, два - в Ершовском, по одному - в Озинском, Перелюбском, Пугачевском, Саратовском и Советском районах области.

"Среди заболевших 27 контактных лиц ранее заболевших, шесть прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 31 с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 31, с признаками ОРВИ - четыре, с бессимптомным течением - 29", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что из 1232 заразившихся COVID-19 в области выздоровели 244 человека, в том числе пять за последние сутки.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.