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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:12
https://ria.ru/20200512/1571314640.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:12 12.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 64 новых зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области, их общее число увеличилось до 1232, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным на 11 мая в области скончались 17 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека, 20-29 лет - пять, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 10, 50-59 лет - 15, старше 60 - 20 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 14 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 10 - в Энгельсском, восемь - в Краснокутском, шесть - в Татищевском, пять - в Балашовском, по четыре - в Балаковском и Марксовском, по три - в Аткарском и Красноармейском, два - в Ершовском, по одному - в Озинском, Перелюбском, Пугачевском, Саратовском и Советском районах области.
"Среди заболевших 27 контактных лиц ранее заболевших, шесть прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 31 с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 31, с признаками ОРВИ - четыре, с бессимптомным течением - 29", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 1232 заразившихся COVID-19 в области выздоровели 244 человека, в том числе пять за последние сутки.
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Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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