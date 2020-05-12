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2020-05-12T12:22
https://ria.ru/20200512/1571314602.html
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
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РИА Новости

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

12:12 12.05.2020 (обновлено: 12:22 12.05.2020)
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный организатор частного хосписа в Красногорске
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших, ещё двое скончались в больнице. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Подчеркивается. что на допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.
"Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", - добавила Врадий.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
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