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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:11
https://ria.ru/20200512/1571314551.html
В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу

12:11 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 май - РИА Новости. Дальнейшее ослабление ограничений в Красноярском крае отложено из-за вспышки COVID-19 на золотодобывающем предприятии на севере региона, заявил в своем обращении на сайте правительства региона губернатор края Александр Усс.
В минувшую субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора в Красноярском крае сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", позже число заболевших выросло до 101. Во вторник стало известно, что количество выявленных зараженных коронавирусом выросло до 269 человек.
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Сразу после получения положительных результатов сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск".
"Мною дано поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг. Но, к сожалению, подписание этого указа пришлось приостановить в связи со вспышкой заболевания в Северо-Енисейском районе. … Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений. Действующий режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно", - говорится в тексте обращения.
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Маски, перчатки, штрафы: как работают новые меры против коронавирусаС 12 мая в Москве и других городах РФ вводится масочно-перчаточный режим для борьбы с коронавирусом. Сначала речь шла об обязательном ношении только в транспорте, теперь же говорится обо всех общественных местах. Но какие маски можно носить? И как это будут контролировать?
В тексте обращения отмечается, что в Северо-Енисейском районе установлен особый режим въезда и выезда. На месте развёрнут мобильный госпиталь на 400 человек, там работает сводный отряд медиков. Готовятся дополнительные места в соседних районах и в Красноярске, куда больных будут доставлять санитарной авиацией.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с момента начала пандемии зафиксировано 1428 случаев коронавируса. В том числе за сутки 227 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр УссКрасноярский крайКрасноярск
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