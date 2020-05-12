В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу

Маски, перчатки, штрафы: как работают новые меры против коронавируса С 12 мая в Москве и других городах РФ вводится масочно-перчаточный режим для борьбы с коронавирусом. Сначала речь шла об обязательном ношении только в транспорте, теперь же говорится обо всех общественных местах. Но какие маски можно носить? И как это будут контролировать?