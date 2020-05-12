Министр культуры сообщила, что лечится от коронавируса дома

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно, потому что вы понимаете, что ситуация, когда мы все на ВКС и разрозненны, совсем выпадать на 2-3 недели из хода работы министерства мне бы очень не хотелось. Это бы добавляло только тревоги, по счастью, у меня не очень большая температура вечером, и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится", - рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия-24".