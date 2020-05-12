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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:11
https://ria.ru/20200512/1571314500.html
Министр культуры сообщила, что лечится от коронавируса дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571029491_31:0:2758:1534_1036x0_80_0_0_02b240f5a458381ef196ef4a8db04d99.jpg
РИА Новости

Министр культуры сообщила, что лечится от коронавируса дома

12:11 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, заразившаяся коронавирусом, сообщила, что продолжает лечиться дома, температура у нее не очень большая, что позволяет работать и быть включенной в процесс.
Ранее пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщала РИА Новости, что Любимова заразилась коронавирусом, однако речи о госпитализации не шло.

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно, потому что вы понимаете, что ситуация, когда мы все на ВКС и разрозненны, совсем выпадать на 2-3 недели из хода работы министерства мне бы очень не хотелось. Это бы добавляло только тревоги, по счастью, у меня не очень большая температура вечером, и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится", - рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, она продолжает лечение на дому, не прибегая к госпитализации, при этом министр остается постоянно на связи со своими коллегами. "Если есть возможность спокойно лечиться дома, а моя форма заболевания это позволяет, нужно дать возможность попасть туда (в санатории и больницы - прим.) тем людям, которые действительно в этом нуждаются… Мы постоянно на связи с коллегами: советуемся, переписываемся. В этом смысле, я надеюсь, что оставшаяся положенная мне неделя так и продлится", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваАнна УсачеваОбщество
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