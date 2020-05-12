В Омской области на фоне жары растет число заболевших COVID-19

"По состоянию на 12 мая в нашем регионе зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и теперь их общее количество составляет 332. Выздоровели 62 человека, это на 4 больше по отношению ко вчерашнему дню. Число летальных исходов увеличилось еще на один, всего с начала пандемии от коронавируса скончались восемь пациентов", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе минздрава Омской области.