В Омской области на фоне жары растет число заболевших COVID-19

ОМСК, 12 мая – РИА Новости. Минздрав Омской области во вторник сообщил журналистам о 30 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией и ещё одном новом летальном исходе, общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 332 человека.
"По состоянию на 12 мая в нашем регионе зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и теперь их общее количество составляет 332. Выздоровели 62 человека, это на 4 больше по отношению ко вчерашнему дню. Число летальных исходов увеличилось еще на один, всего с начала пандемии от коронавируса скончались восемь пациентов", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе минздрава Омской области.
В министерстве добавили, что все погибшие после заражения коронавирусом пациенты находились в группе риска, у них был ряд патологий, которые значительно осложняли лечение COVID-19.
По данным на 12 мая в Омской области на данный момент 270 пациентов лечатся от COVID-19. В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитали, что с учётом статистики на 11 мая в регионе вдвое вырос индекс заболеваемости коронавирусом на 100 000 человек. Так, если 4 мая индекс равнялся 8,2 заболевших коронавирусом, то к 11 мая этот показатель вырос до 15,4 заражённых на 100 000 жителей. Несмотря на такой рост, Омска область осталась на прежнем, восьмом месте среди регионов СФО, это связано с тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти повсеместно.
Индекс самоизоляции Яндекса на 12 мая констатирует: в Омске на улицах много людей, индекс составляет 1,6 баллов при норме 4-5 баллов. Согласно информации сервиса RP5.ru в Омске 12 мая в 15.00 местного времени температура воздуха составляет +30 градусов при ветре 1 м/с.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф