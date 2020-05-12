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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:09
https://ria.ru/20200512/1571314344.html
Волин рассказал о влиянии коронавируса на работу СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155296/79/1552967939_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_227feb754ae2a5fa72ed5c415b1aec8d.jpg
РИА Новости

Волин рассказал о влиянии коронавируса на работу СМИ

12:09 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минкомсвязи РФ фиксирует рост востребованности СМИ в обществе в период коронавируса, при этом медиа теряют рекламодателей, наибольшие проблемы испытывают региональные радиостанции, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.
"(Экономическая ситуация в СМИ) характеризуется двумя вещами. Во-первых, за последние два месяца мы видим потрясающий рост востребованности СМИ в обществе. Потому что если мы посмотрим на рейтинги телевизионных каналов, в том числе увидим, что у многих они увеличились примерно на 30-40%. Если мы посмотрим на интернет-трафик наших ведущих СМИ, то мы видим, что в период пандемии произошло полностью переориентирование общественного спроса с неверифицированных на верифицированные источники информации", - рассказал Волин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
На 150 миллионов пользователей в совокупности за два месяца, по словам замминистра, увеличился трафик на сайты ведущих СМИ.
"На наш взгляд, тяжелее всего сегодня приходится региональному радио… Многие региональные радийщики потеряли свыше 90% своих рекламных бюджетов и находятся уже за гранью выживания", - отметил Волин.
Падение рекламы по итогам года, как отметил Волин, возможно в пределах 25-30%. Для телевидения это составит 50 миллиардов рублей, для радио - порядка 89 миллиардов рублей, для газет - около 11 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов рублей придется на падение розницы. В поддержке также нуждаются полиграфическая и рекламная деятельности.
"Также есть ситуация с книгами, которая тоже за последнее время очень драматична", - отметил Волин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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