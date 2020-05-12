Волин рассказал о влиянии коронавируса на работу СМИ

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019

"(Экономическая ситуация в СМИ) характеризуется двумя вещами. Во-первых, за последние два месяца мы видим потрясающий рост востребованности СМИ в обществе. Потому что если мы посмотрим на рейтинги телевизионных каналов, в том числе увидим, что у многих они увеличились примерно на 30-40%. Если мы посмотрим на интернет-трафик наших ведущих СМИ, то мы видим, что в период пандемии произошло полностью переориентирование общественного спроса с неверифицированных на верифицированные источники информации", - рассказал Волин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

На 150 миллионов пользователей в совокупности за два месяца, по словам замминистра, увеличился трафик на сайты ведущих СМИ.

"На наш взгляд, тяжелее всего сегодня приходится региональному радио… Многие региональные радийщики потеряли свыше 90% своих рекламных бюджетов и находятся уже за гранью выживания", - отметил Волин.

Падение рекламы по итогам года, как отметил Волин, возможно в пределах 25-30%. Для телевидения это составит 50 миллиардов рублей, для радио - порядка 89 миллиардов рублей, для газет - около 11 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов рублей придется на падение розницы. В поддержке также нуждаются полиграфическая и рекламная деятельности.

"Также есть ситуация с книгами, которая тоже за последнее время очень драматична", - отметил Волин.