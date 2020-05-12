В Чувашии рассказали об ограничениях по коронавирусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Врио главы Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев разрешил жителям региона гулять и заниматься спортом на расстоянии друг от друга, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Соответствующие изменения во вторник внесены в указ главы региона "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )".

"Теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми", - говорится в сообщении.

При этом все жители Чувашии с 12 мая и до особого распоряжения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.

"Руководители предприятий и организаций, работающих на территории республики, несут личную ответственность за соблюдение там санитарно-эпидемиологических правил: ежедневный утренний фильтр сотрудников, ежедневная дезинфекция помещения, регулярная влажная уборка и проветривание, использование ультрафиолетовых ламп или бактерицидных облучателей", - подчеркивается в сообщении.

Также руководители предприятий и организаций обязаны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, а также масками и перчатками и следить, чтобы сотрудники их регулярно меняли. Рекомендуется по возможности организовать транспортировку сотрудников до места работы и обратно домой, чтобы минимизировать пользование общественным транспортом. Предприятиям и организациям рекомендовано перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. А тем, кто должен находиться непосредственно на рабочем месте, необходимо выдать справку установленного образца.

"На данный момент список предприятий и организаций, которым разрешено работать, не изменился – это производственные предприятия, организации строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Этот перечень организаций пока расширен не будет", - отмечается в сообщении.

Людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями следует продолжать соблюдать режим самоизоляции.

На территории Чувашии зафиксировано 1282 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 выявлены за последние сутки. Выздоровели 302 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.