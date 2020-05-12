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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:08
https://ria.ru/20200512/1571314235.html
В Чувашии рассказали об ограничениях по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564093320_0:46:1375:819_1036x0_80_0_0_6358a5af3f83fb1643a46e3dc03c3dd2.jpg
РИА Новости

В Чувашии рассказали об ограничениях по коронавирусу

12:08 12.05.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев разрешил жителям региона гулять и заниматься спортом на расстоянии друг от друга, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Соответствующие изменения во вторник внесены в указ главы региона "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми", - говорится в сообщении.
При этом все жители Чувашии с 12 мая и до особого распоряжения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских.
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"Руководители предприятий и организаций, работающих на территории республики, несут личную ответственность за соблюдение там санитарно-эпидемиологических правил: ежедневный утренний фильтр сотрудников, ежедневная дезинфекция помещения, регулярная влажная уборка и проветривание, использование ультрафиолетовых ламп или бактерицидных облучателей", - подчеркивается в сообщении.
Также руководители предприятий и организаций обязаны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, а также масками и перчатками и следить, чтобы сотрудники их регулярно меняли. Рекомендуется по возможности организовать транспортировку сотрудников до места работы и обратно домой, чтобы минимизировать пользование общественным транспортом. Предприятиям и организациям рекомендовано перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. А тем, кто должен находиться непосредственно на рабочем месте, необходимо выдать справку установленного образца.
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"На данный момент список предприятий и организаций, которым разрешено работать, не изменился – это производственные предприятия, организации строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Этот перечень организаций пока расширен не будет", - отмечается в сообщении.
Людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями следует продолжать соблюдать режим самоизоляции.
На территории Чувашии зафиксировано 1282 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 выявлены за последние сутки. Выздоровели 302 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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