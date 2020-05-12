Памятный знак маршалу Жукову установили в Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Памятный знак установили у колодца в селе Шадринского района Курганской области, из которого маршал Советского Союза Георгий Жуков пил воду, будучи командующим Уральским военным округом с 1948 по 1953 годы, сообщила во вторник пресс-служба Курганской облдумы.

По данным облдумы, с 1948 по 1953 год Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом, а в Шадринский район он нередко приезжал на охоту, останавливался в селе Зевакино (ныне Ельничное) и пил из местного колодца воду.

"Ко дню Победы Православное императорское общество, возглавляемое депутатом Курганской областной Думы Александром Брюхановым, решило сделать этот факт достоянием общественности. Возле обновленного колодца установлен памятный знак с надписью: "Из этого колодца в 1948-1953 гг. пил воду маршал Победы, командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков", - говорится в сообщении.

По словам Брюханова, открытие обновленного колодца, из которого пил воду Жуков, это значимое мероприятие для всех жителей Шадринского района.

Также, по его данным, в селе Батурино сейчас восстанавливается Спасо-Преображенский храм, и когда закончатся реставрационные работы, планируется создать "паломнический православный маршрут с посещением храмов и церквей Шадринского края, Далматово, Чимеево".