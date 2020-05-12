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Религия и мировоззрение
2020-05-12T12:05
https://ria.ru/20200512/1571313930.html
Памятный знак маршалу Жукову установили в Курганской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570904151_0:249:2048:1401_1036x0_80_0_0_ab859e2ccb4f2c718cd3f97eb3ec96ae.jpg
РИА Новости

Памятный знак маршалу Жукову установили в Курганской области

12:05 12.05.2020
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© РИА НовостиГеоргий Константинович Жуков - четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков - четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), Маршал Советского Союза
© РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Памятный знак установили у колодца в селе Шадринского района Курганской области, из которого маршал Советского Союза Георгий Жуков пил воду, будучи командующим Уральским военным округом с 1948 по 1953 годы, сообщила во вторник пресс-служба Курганской облдумы.
По данным облдумы, с 1948 по 1953 год Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом, а в Шадринский район он нередко приезжал на охоту, останавливался в селе Зевакино (ныне Ельничное) и пил из местного колодца воду.
"Ко дню Победы Православное императорское общество, возглавляемое депутатом Курганской областной Думы Александром Брюхановым, решило сделать этот факт достоянием общественности. Возле обновленного колодца установлен памятный знак с надписью: "Из этого колодца в 1948-1953 гг. пил воду маршал Победы, командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков", - говорится в сообщении.
По словам Брюханова, открытие обновленного колодца, из которого пил воду Жуков, это значимое мероприятие для всех жителей Шадринского района.
Также, по его данным, в селе Батурино сейчас восстанавливается Спасо-Преображенский храм, и когда закончатся реставрационные работы, планируется создать "паломнический православный маршрут с посещением храмов и церквей Шадринского края, Далматово, Чимеево".
В этот маршрут будет включено и это историческое место – колодец с памятным знаком. "Главная цель – напомнить всем ныне живущим имена героев Победы, подаривших нам мирную жизнь", - цитирует его слова пресс-служба облдумы.
Бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову установлен в Тирасполе
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Религия и мировоззрениеДень ПобедыРелигияНовости - Религия и мировоззрениеШадринский районКурганская областьОбщество
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