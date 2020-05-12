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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:01
https://ria.ru/20200512/1571313902.html
Врач оценил введение масочно-перчаточного режима в Москве и Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569440160_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c80603f013c047e501d4e3047582c234.jpg
РИА Новости

Врач оценил введение масочно-перчаточного режима в Москве и Подмосковье

12:16 12.05.2020 (обновлено: 16:01 12.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников прокомментировал введение в Москве и Московской области масочного и перчаточного режима.
Он отметил, что у людей, которые ходят в магазин или находятся в общественном транспорте, COVID-19 может протекать бессимптомно и, таким образом, они могут заразить окружающих.
"Маски и перчатки служат физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактным путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками", — приводятся слова Тяжельнилькова на сайте Мосгорздрава.
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Специалист призвал не пренебрегать этими средствами защиты и напомнил, что детям тоже нужно носить маски и перчатки: нитриловые или тканевые. Он также отметил, что маску нужно носить не больше двух часов, а после снятия выбросить. При использовании перчаток из нитрила нужно протирать руки антисептиком, после использования их также следует выбросить. Тканевые перчатки нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а после прокипятить.
С 12 мая жители Москвы должны должны носить маски и перчатки в магазинах, а также при поездках в общественном транспорте.
По последним данным, в России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТяжельниковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Контактный способ передачи говорит о том что любой, будь ты в маске и перчатках может заразиться! Вы можете соприкоснуться с больным в автобусе, взять герметично упакованный товар в магазине, который потрогал "заражённый". Придя домой снять перчатки и маску после начать переодевать одежду в которой были в магазине и ... вот вы и заразились.
12 мая, 12:35
Polikarpovich-polikarp Полли
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