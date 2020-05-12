Врач оценил введение масочно-перчаточного режима в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников прокомментировал введение в Москве и Московской области масочного и перчаточного режима.
Он отметил, что у людей, которые ходят в магазин или находятся в общественном транспорте, COVID-19 может протекать бессимптомно и, таким образом, они могут заразить окружающих.
"Маски и перчатки служат физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактным путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками", — приводятся слова Тяжельнилькова на сайте Мосгорздрава.
Специалист призвал не пренебрегать этими средствами защиты и напомнил, что детям тоже нужно носить маски и перчатки: нитриловые или тканевые. Он также отметил, что маску нужно носить не больше двух часов, а после снятия выбросить. При использовании перчаток из нитрила нужно протирать руки антисептиком, после использования их также следует выбросить. Тканевые перчатки нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а после прокипятить.
С 12 мая жители Москвы должны должны носить маски и перчатки в магазинах, а также при поездках в общественном транспорте.
По последним данным, в России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.