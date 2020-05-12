Врач оценил введение масочно-перчаточного режима в Москве и Подмосковье

Он отметил, что у людей, которые ходят в магазин или находятся в общественном транспорте, COVID-19 может протекать бессимптомно и, таким образом, они могут заразить окружающих.

Специалист призвал не пренебрегать этими средствами защиты и напомнил, что детям тоже нужно носить маски и перчатки: нитриловые или тканевые. Он также отметил, что маску нужно носить не больше двух часов, а после снятия выбросить. При использовании перчаток из нитрила нужно протирать руки антисептиком, после использования их также следует выбросить. Тканевые перчатки нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а после прокипятить.