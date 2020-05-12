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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:04
https://ria.ru/20200512/1571313847.html
В Германии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae2afd028b1f09b9ea5a1dfd1d1f9a53.jpg
РИА Новости

В Германии оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:04 12.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у больницы в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде объяснил причины роста в ФРГ в последние несколько дней репродуктивного базового числа (Ro), или среднего количества случаев заболевания коронавирусом, вызванного одним больным, особенностями учета статистики.
"С субботы число Ro вновь слегка превышает 1, и это стало поводом для проведения данного брифинга. Актуальные изменения числа Ro возможны. Их следует оценивать, исходя из общей ситуации", - сказал Шааде в ходе брифинге в Берлине, добавив, что "число Ro является одним из факторов для оценки ситуации", кроме него, важны такие показатели, как количество новых заболевших, умерших и проведенных тестов, в частности, по словам Шааде, сегодня в Германии проводится около 330 тысяч тестов на коронавирус еженедельно.
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По словам вице-президента, рост числа Ro может быть связан с тем, что "следует иметь в виду, что новые случаи последних трех дней не могут быть приняты во внимание". Он пояснил, что институт Роберта Коха, который собирает статистическую информацию по стране, получает информацию в выходные с опозданием. Это связано с тем, что "люди меньше обращаются к врачам в выходные, многие поликлиники закрыты в выходные, как и региональные ведомства здравоохранения", от которых в институт Коха и поступают данные, сказал Шааде.
Он добавил, что общее число новых случаев заболеваний в Германии "дополнительно уменьшается", это ведет к тому, что "отдельные вспышки оказывают большее влияние на число Ro, чем ранее". По словам Шааде, именно это стало причиной, что число Ro выросло с 0,65 до 1,07. Таким образом, третий день подряд оно превышает 1, однако фактически оно описывает в настоящее время ситуацию "с инфицированными с 28 апреля по 3 мая", сказал представитель института.
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"Число Ro будет колебаться, и до тех пор, пока оно колеблется, речь идет о стагнации, это не означает роста. Если оно превысит 1 в течение длительного времени, мы получим рост в геометрической прогрессии, количество случаев увеличится", - сказал Шааде.
В Германии продолжается постепенное снятие мер по самоизоляции, введенных в марте в связи с пандемией коронавируса. В стране вновь заработали магазины, школы, на этой неделе будет возобновлена работа ресторанов и кафе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь призвала граждан ФРГ в понедельник придерживаться санитарных норм, так как Германия входит в новую фазу борьбы с пандемией. В минувшие выходные в Германии прошли несколько массовых акций протеста граждан против карантинных мер, принятых правительством ФРГ в связи с пандемией. Активисты считают, что это нарушает их гражданские права.
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В Штуттгарте в митинге участвовали около десяти тысяч человек, сообщили местные СМИ. Более тысячи человек приняли участие в протестах, соответственно, в Мюнхене и Берлине. По итогам акций протеста в Берлине в субботу было задержано с целью проверки документов 134 человека, заявила РИА Новости представитель полиции города. Эти люди, по данным полиции, подозреваются в нарушении общественного порядка и санитарных норм, принятых постановлением сената Берлина для борьбы с коронавирусом, а также в сопротивлении полиции и оскорблениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГерманияМюнхенБерлин (город)В мире
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