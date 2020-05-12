Лукашенко: чиновники и медики "головой отвечают" за смерти людей

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников и медиков, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 они "головой отвечают" за смерти людей, и потребовал делать все необходимое для спасения их жизней.
Лукашенко во вторник проводит совещание, на которое приглашены члены правительства и руководство администрации президента.
"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от минздрава и врачей сохранения жизни людей", - заявил глава государства.
Лукашенко обратил внимание, что этот вопрос находится у него на серьезном контроле.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. На понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, в том числе умерли 135 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф