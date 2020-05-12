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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:06
https://ria.ru/20200512/1571313692.html
Лукашенко: чиновники и медики "головой отвечают" за смерти людей
https://cdn23.img.ria.ru/images/91557/29/915572924_0:181:2989:1862_1036x0_80_0_0_0d0de8756f8fa979a1a97419ab594c83.jpg
РИА Новости

Лукашенко: чиновники и медики "головой отвечают" за смерти людей

12:03 12.05.2020 (обновлено: 12:06 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников и медиков, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 они "головой отвечают" за смерти людей, и потребовал делать все необходимое для спасения их жизней.
Лукашенко во вторник проводит совещание, на которое приглашены члены правительства и руководство администрации президента.
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"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от минздрава и врачей сохранения жизни людей", - заявил глава государства.
Лукашенко обратил внимание, что этот вопрос находится у него на серьезном контроле.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. На понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, в том числе умерли 135 человек.
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101400317
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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