Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T12:02
https://ria.ru/20200512/1571313641.html
Адвокат рассказал о состоянии основателя паблика "Омбудсмен полиции"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_13:0:1313:731_1036x0_80_0_0_570e6c6499af4350ba05621a9c431889.jpg
РИА Новости

Адвокат рассказал о состоянии основателя паблика "Омбудсмен полиции"

12:02 12.05.2020
455
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Попавший из изолятора в больницу основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов находится в состоянии средней тяжести, у него обострились старые болезни, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Бадамшин.
"Владимир Воронцов все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализация в хирургическое отделение произошла из-за обострения старых заболеваний", - рассказал защитник.
В пятницу Тверской суд Москвы заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. В понедельник стало известно, что мужчину госпитализировали в 20-ю больницу.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
230113
Обсудить 1
Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинПроисшествия
Рекомендуем
Александр Лукашенко
Лукашенко: чиновники и медики "головой отвечают" за смерти людей
Депутат госдумы Андрей Луговой
Луговой назвал возможных инициаторов "утки" в чешских СМИ о яде из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: метод Минска по реагированию на COVID применили другие страны
Георгий Константинович Жуков - четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), Маршал Советского Союза
Памятный знак маршалу Жукову установили в Курганской области
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Турбизнес считает "ваучерную" схему возвратов туристам самой эффективной
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Госдуме назвали нонсенсом возможность возгорания аппарата ИВЛ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку после возвращения самолета "Почты России"
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа
Работа лаборанта
В Biocad рассказали об испытании российского препарата от COVID-19
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Тюмени полностью потушили пожар в областной больнице УФСИН
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния