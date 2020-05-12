Адвокат рассказал о состоянии основателя паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Попавший из изолятора в больницу основатель паблика "Омбудсмен полиции" Попавший из изолятора в больницу основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов находится в состоянии средней тяжести, у него обострились старые болезни, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Сергей Бадамшин

"Владимир Воронцов все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализация в хирургическое отделение произошла из-за обострения старых заболеваний", - рассказал защитник.

В пятницу Тверской суд Москвы заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. В понедельник стало известно, что мужчину госпитализировали в 20-ю больницу.

По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.