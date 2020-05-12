В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

"С 1 июля РСТ и РГА считают целесообразным возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии. С 1 января 2021 года возможно разрешение въездного и выездного туризма в формате, существовавшем до начала эпидемии. Об этом, в частности, говорится в совместном письме президента РСТ Андрея Игнатьева и президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой", - проинформировали в РСТ.