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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:58
https://ria.ru/20200512/1571313361.html
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159562_0:106:3268:1944_1036x0_80_0_0_5029b4c3c8310dc76cb194439393b1cf.jpg
РИА Новости

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

12:15 12.05.2020 (обновлено: 13:58 12.05.2020)
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© Depositphotos / oxygen2608Озеро Чейбеккель
Озеро Чейбеккель
© Depositphotos / oxygen2608
Озеро Чейбеккель . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
"С 1 июля РСТ и РГА считают целесообразным возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии. С 1 января 2021 года возможно разрешение въездного и выездного туризма в формате, существовавшем до начала эпидемии. Об этом, в частности, говорится в совместном письме президента РСТ Андрея Игнатьева и президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой", - проинформировали в РСТ.
В этом обращении отраслевые объединения сформулировали предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста отраслей экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Экономика
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