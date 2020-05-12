В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
"С 1 июля РСТ и РГА считают целесообразным возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии. С 1 января 2021 года возможно разрешение въездного и выездного туризма в формате, существовавшем до начала эпидемии. Об этом, в частности, говорится в совместном письме президента РСТ Андрея Игнатьева и президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой", - проинформировали в РСТ.
В этом обращении отраслевые объединения сформулировали предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста отраслей экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.