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2020-05-12T13:59
https://ria.ru/20200512/1571313245.html
В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа
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РИА Новости

В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа

11:57 12.05.2020 (обновлено: 13:59 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России", внесенная в конгресс США, похожа на попытку политического шантажа, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
Ранее в конгресс США внесли резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России". Авторы документа - председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, демократ Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол. Американские законодатели требуют, чтобы Москва немедленно освободила политических заключенных, и призывают наложить санкции на официальных лиц в российском правительстве, ответственных за нарушение прав человека.
"Резолюция с осуждением так называемых "нарушений прав человека в России" с призывом к новым санкциям, которую внесли в конгресс США, является очередной попыткой политического шантажа со стороны американских русофобов и не имеет нечего общего с истинным положением дел в России", - сказал Железняк.
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Он подчеркнул, что в США начинают "бороться" за права человека в других странах, когда надо отвлечь население от проблем внутри страны, особенно перед выборами.
"Западные русофобы предпочитают закрывать глаза на все преступления режимов, которые сами спонсируют. При этом возгласы псевдоправозащитников из-за океана слышны сильнее в моменты, когда от общества требуется единство и сплочение. Попытка раскачать российское общество извне сейчас, когда наша страна сосредоточена на борьбе с пандемией и принимает все необходимые меры для максимального сдерживания эпидемии, выглядит спланированной политической провокацией со стороны США", - считает Железняк.
По его словам, Вашингтон, вероятно, раздражает, что РФ, несмотря на санкции и пандемию, продолжает поддерживать экономику, выполнять социальные обязательства, и поддерживать другие страны.
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Элиот ЭнгелМедиавойныМайкл МакколГосдума РФСергей ЖелезнякМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Как неприятно это слышать нашему руководству,но оно само довело эту циничную открытую наглость со стороны США и других стран.Осталось слово за Люксембургом.А Россия только будет кричать о русофобстве и оправдываться.Честное слово за державу обидно.
12 мая, 16:21
wity.dronow.61
1500105
Статья 29 Конституции РФ.Почему мы слушаем "что скажет княгиня Мария Алексеевна"? Мы так сильно зависим от них, что сами и шагу шагнуть не можем;
12 мая, 14:55
Данила Бестужев
1100008
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