В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа

"Резолюция с осуждением так называемых "нарушений прав человека в России" с призывом к новым санкциям, которую внесли в конгресс США, является очередной попыткой политического шантажа со стороны американских русофобов и не имеет нечего общего с истинным положением дел в России", - сказал Железняк.

Он подчеркнул, что в США начинают "бороться" за права человека в других странах, когда надо отвлечь население от проблем внутри страны, особенно перед выборами.

"Западные русофобы предпочитают закрывать глаза на все преступления режимов, которые сами спонсируют. При этом возгласы псевдоправозащитников из-за океана слышны сильнее в моменты, когда от общества требуется единство и сплочение. Попытка раскачать российское общество извне сейчас, когда наша страна сосредоточена на борьбе с пандемией и принимает все необходимые меры для максимального сдерживания эпидемии, выглядит спланированной политической провокацией со стороны США", - считает Железняк.