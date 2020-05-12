В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России", внесенная в конгресс США, похожа на попытку политического шантажа, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
Ранее в конгресс США внесли резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России". Авторы документа - председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, демократ Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол. Американские законодатели требуют, чтобы Москва немедленно освободила политических заключенных, и призывают наложить санкции на официальных лиц в российском правительстве, ответственных за нарушение прав человека.
"Резолюция с осуждением так называемых "нарушений прав человека в России" с призывом к новым санкциям, которую внесли в конгресс США, является очередной попыткой политического шантажа со стороны американских русофобов и не имеет нечего общего с истинным положением дел в России", - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что в США начинают "бороться" за права человека в других странах, когда надо отвлечь население от проблем внутри страны, особенно перед выборами.
"Западные русофобы предпочитают закрывать глаза на все преступления режимов, которые сами спонсируют. При этом возгласы псевдоправозащитников из-за океана слышны сильнее в моменты, когда от общества требуется единство и сплочение. Попытка раскачать российское общество извне сейчас, когда наша страна сосредоточена на борьбе с пандемией и принимает все необходимые меры для максимального сдерживания эпидемии, выглядит спланированной политической провокацией со стороны США", - считает Железняк.
По его словам, Вашингтон, вероятно, раздражает, что РФ, несмотря на санкции и пандемию, продолжает поддерживать экономику, выполнять социальные обязательства, и поддерживать другие страны.