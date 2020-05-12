В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки

"У нас есть своя позиция, заключающаяся в том, что имело смысл достаточно серьезно либерализовать законодательство о возрастной маркировке. Чтобы оно вернулось к тому, как изначально создавалось и придумывалось. Чтобы она носила сугубо рекомендательный характер и полностью находилась в руках владельца контента, который сам определяет, для какой возрастной категории этот контент предназначен", - рассказал Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.