В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минкомсвязь РФ считает необходимым либерализовать законодательство о возрастной маркировке, чтобы она носила рекомендательный характер и находилась в руках владельца контента, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.
"У нас есть своя позиция, заключающаяся в том, что имело смысл достаточно серьезно либерализовать законодательство о возрастной маркировке. Чтобы оно вернулось к тому, как изначально создавалось и придумывалось. Чтобы она носила сугубо рекомендательный характер и полностью находилась в руках владельца контента, который сам определяет, для какой возрастной категории этот контент предназначен", - рассказал Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Минкомсвязь, по словам Волина, также считает важным либерализацию рекламного рынка.
"Поставить вопрос о ликвидации целого ряда не всегда эффективных ограничений. Можно установить более либеральные сроки отправки обязательного экземпляра, не обязательно делать это день в день. Во-вторых, мы считаем, что можно посмотреть на возможность внесения изменений в том числе в мощность радиопередатчиков и во время вещания. Чтобы была определенная гибкость, по крайней мере, в сторону уменьшения", - добавил Волин.