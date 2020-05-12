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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:54
https://ria.ru/20200512/1571313052.html
В Biocad рассказали об испытании российского препарата от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_2060bcbe1efad3e1fcd744fd5c6c0a84.jpg
РИА Новости

В Biocad рассказали об испытании российского препарата от COVID-19

11:54 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота лаборанта
Работа лаборанта
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Работа лаборанта. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе биотехнологической компании Biocad.
Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. Левилимаб - это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.
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"На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с подтвержденным коронавирусом средней тяжести. Регистрация препарата в Минздраве РФ ожидается в конце мая 2020 года", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в Biocad, компания получает госрегистрацию в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.
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Как рассказал главный исследователь ЦКБ управления делами президента РФ Никита Ломакин, к исследованию привлекаются пациенты средней тяжести течения заболевания с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. "Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара 10 уже на 7-8 сутки, 1 пациент был переведен в реанимацию", - рассказал врач, которого цитирует пресс-служба.
"Только в течение одного дня - 7 мая, через несколько дней после публикации о скором начале клинических исследований ингибитора левилимаба, выразили желание принять участие в испытаниях семь медицинских центров", - приводятся в сообщении слова гендиректора Biocad Дмитрия Морозова.
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В настоящее время к клиническим испытаниям препарата с международным непатентованным наименованием левилимаб подключились следующие медицинские центры: Башкирский государственный медицинский университет, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова депздрава Москвы, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Планируется, что в ближайшее время к проекту подключатся северокавказские центры: Республиканская клиническая больница в Дагестане, ГБУ "Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева" в Чечне и многие другие.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 232 243 человека, всего скончались от болезни 2116, выздоровели 43 512.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияBiocadЗдоровье - Общество
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