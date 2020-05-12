МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" готовит пакет изменений в трудовое законодательство РФ, соответствующие инициативы будут оформлены уже в текущую сессию Госдумы, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Единая Россия" уже готовит пакет изменений в трудовое законодательство и готова выйти с дополнительными решениями в случае необходимости. Те вопросы, которые требуют законодательной проработки, будут оформлены в инициативы нашей фракцией уже в текущую сессию", - заявил Турчак, слова которого передали РИА Новости в центральном исполкоме партии.
Ранее источник сообщил, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник проведет личный прием граждан по защите трудовых прав. Также сообщалось, что Медведев поручил активизировать работу правозащитного центра ЕР.
В партии напомнили, что сейчас по всей стране проходит неделя приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра ЕР. К проведению приемов привлечены специалисты Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации юристов России и "Опоры России". В ЕР отметили, что в адрес правозащитного центра поступают тысячи обращений, требующих вмешательства профессиональных юристов, обращения также поступают в личные социальные сети Медведева. По информации источника РИА Новости, системные проблемы отмечаются в целом ряде регионов, например, Владимирской, Тверской и Ульяновской областях.
Большинство обращений в правцентр ЕР касаются незаконного увольнения работников или принуждения их к выходу в неоплачиваемый отпуск, помощи в оформлении кредитных каникул, больничных листов, рецептов на лекарства, консультаций для малого и среднего бизнеса.