"Единая Россия" готовит пакет изменений в трудовое законодательство

"Единая Россия" уже готовит пакет изменений в трудовое законодательство и готова выйти с дополнительными решениями в случае необходимости. Те вопросы, которые требуют законодательной проработки, будут оформлены в инициативы нашей фракцией уже в текущую сессию", - заявил Турчак, слова которого передали РИА Новости в центральном исполкоме партии.

В партии напомнили, что сейчас по всей стране проходит неделя приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра ЕР. К проведению приемов привлечены специалисты Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации юристов России и "Опоры России". В ЕР отметили, что в адрес правозащитного центра поступают тысячи обращений, требующих вмешательства профессиональных юристов, обращения также поступают в личные социальные сети Медведева. По информации источника РИА Новости, системные проблемы отмечаются в целом ряде регионов, например, Владимирской, Тверской и Ульяновской областях.