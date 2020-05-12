Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе

"Двенадцатого мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось семь единиц техники: два автомобиля "Тайфун", два БТР-82А, два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронеавтомобиль "БРЭМ-К". Добавляется, что движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта, третье – 8 апреля, четвертое – 15 апреля, пятое – 21 апреля, шестое – 28 апреля, седьмое – 30 апреля, восьмое – 5 мая, девятое – 7 мая.
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