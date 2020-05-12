Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-12T11:52
https://ria.ru/20200512/1571312861.html
Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_0:19:1280:739_1036x0_80_0_0_32c070b85b53cfb20da1b9dced9234bc.jpg
РИА Новости

Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе

11:52 12.05.2020
2815
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
СЕРАКАБ (Сирия), 12 мая - РИА Новости. Российские и турецкие военные во вторник провели в сирийском Идлибе десятое совместное патрулирование трассы М-4, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Двенадцатого мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении.
Военные действия в провинции Идлиб
8 мая, 22:01Обострение ситуации в Идлибе
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось семь единиц техники: два автомобиля "Тайфун", два БТР-82А, два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронеавтомобиль "БРЭМ-К". Добавляется, что движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта, третье – 8 апреля, четвертое – 15 апреля, пятое – 21 апреля, шестое – 28 апреля, седьмое – 30 апреля, восьмое – 5 мая, девятое – 7 мая.
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
13 марта, 18:55
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
301012
Обсудить 0
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияБТР-82Воздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Американский военный автомобиль в Сирии
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
Местные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак
"Мирняк не щадить": как военные США обходятся с гражданским населением
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления
Турецкий военный конвой
Турция заявила о нейтрализации трех членов курдских формирований в Сирии
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США признали военные успехи России в Сирии
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
ЕК обнародовала рекомендации по оказанию гумпомощи Сирии по COVID-19
Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран
В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор
Заседание Совета безопасности ООН
Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния