"ЮТэйр" выполнит десять рейсов из Китая в Россию с медицинским грузом

"ЮТэйр" приступил к выполнению программы доставки медицинских грузов из Китая в Россию. В рамках ее реализации авиакомпания выполнит 10 рейсов. На ближайшие месяцы уже составлено расписание грузовых маршрутов", - говорится в сообщении.