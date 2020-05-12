"ЮТэйр" выполнит десять рейсов из Китая в Россию с медицинским грузом

"ЮТэйр" приступил к выполнению программы доставки медицинских грузов из Китая в Россию. В рамках ее реализации авиакомпания выполнит 10 рейсов. На ближайшие месяцы уже составлено расписание грузовых маршрутов", - говорится в сообщении.
Второй рейс 12 мая отправился по маршруту Сургут-Ханчжоу, 13 мая самолет вернется с грузом обратно. Все средства защиты будут переданы в медицинские учреждения ХМАО.
"Благодаря сотрудничеству с властями региона нам удалось в короткие сроки организовать грузовую программу. Авиакомпания продолжит поставки медицинских товаров в ХМАО, чтобы полностью обеспечить больницы округа необходимыми защитными средствами", - привели в пресс-службе слова вице-президента по сети и парку "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.