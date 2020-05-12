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2020-05-12T11:49
https://ria.ru/20200512/1571312628.html
"ЮТэйр" выполнит десять рейсов из Китая в Россию с медицинским грузом
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РИА Новости

"ЮТэйр" выполнит десять рейсов из Китая в Россию с медицинским грузом

11:49 12.05.2020
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" выполнит 10 рейсов из Китая в РФ с медицинским грузом, сообщили в пресс-службе компании.
"ЮТэйр" приступил к выполнению программы доставки медицинских грузов из Китая в Россию. В рамках ее реализации авиакомпания выполнит 10 рейсов. На ближайшие месяцы уже составлено расписание грузовых маршрутов", - говорится в сообщении.
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Первый рейс по маршруту Москва - Ханчжоу - Сургут занял два дня. 9 мая Boeing 767-200 вылетел из Москвы в Китай, откуда 10 мая доставил в Сургут медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы для медперсонала и бахилы - всего более 1200 единиц груза.
Второй рейс 12 мая отправился по маршруту Сургут-Ханчжоу, 13 мая самолет вернется с грузом обратно. Все средства защиты будут переданы в медицинские учреждения ХМАО.
"Благодаря сотрудничеству с властями региона нам удалось в короткие сроки организовать грузовую программу. Авиакомпания продолжит поставки медицинских товаров в ХМАО, чтобы полностью обеспечить больницы округа необходимыми защитными средствами", - привели в пресс-службе слова вице-президента по сети и парку "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.
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Распространение нового коронавирусаРоссияBoeing 767ЮТэйрМоскваХанчжоуКитайСургутВ мире
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