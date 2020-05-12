В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Три пациента с Три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в регионе составило семь человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки умерли три человека. Это жительница поселка Хасанья 1949 года рождения, мужчина 1936 года рождения из Черекского района , имевшие тяжелые сопутствующие кардиальные заболевания, а также жительница станицы Екатериноградской 1950 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в республике выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 1401. Выздоровели 38 пациентов, всего их 261.

"Всего в трех госпиталях находятся 300 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 22 человека, из которых 12 подключены к аппаратам ИВЛ, находятся в крайне тяжелом состоянии", - отмечает ведомство.

На амбулаторном лечении находится 277 человек, среди которых 36 детей, еще 556 человек, включая 131 ребенка, переносят болезнь бессимптомно.

Дома под медицинским наблюдением находятся 2044 человека, имевших контакты с зараженными людьми.