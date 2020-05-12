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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:48
https://ria.ru/20200512/1571312579.html
В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом

11:48 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в регионе составило семь человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки умерли три человека. Это жительница поселка Хасанья 1949 года рождения, мужчина 1936 года рождения из Черекского района, имевшие тяжелые сопутствующие кардиальные заболевания, а также жительница станицы Екатериноградской 1950 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 1401. Выздоровели 38 пациентов, всего их 261.
"Всего в трех госпиталях находятся 300 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 22 человека, из которых 12 подключены к аппаратам ИВЛ, находятся в крайне тяжелом состоянии", - отмечает ведомство.
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На амбулаторном лечении находится 277 человек, среди которых 36 детей, еще 556 человек, включая 131 ребенка, переносят болезнь бессимптомно.
Дома под медицинским наблюдением находятся 2044 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоЧерекский район
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