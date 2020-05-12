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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:38
https://ria.ru/20200512/1571312172.html
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_9fac05984895b117f65796a96d7941b1.jpg
РИА Новости

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

11:45 12.05.2020 (обновлено: 12:38 12.05.2020)
133058
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет, — всего 2073 человека. При этом число умерших от COVID-19, по официальным данным, составляет 629 человек.
По словам Онищенко, подсчитать смертность возможно только после того, как пандемия закончится.
"Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп", — сказал депутат РИА Новости.
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Он отметил, что данные по смертности от коронавируса еще будут корректироваться, и напомнил, что средняя продолжительность жизни в больших городах, в частности в Москве, значительно выше, чем в регионах.

"Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания. Единственное, что бы я сейчас попросил, — не считать по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей. Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно. Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический", — добавил Онищенко.

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По его мнению, эффективность обследования на коронавирус и число положительных результатов, выявленных на ранней стадии, можно увеличить, если тестировать группы риска по социальным признакам — работников торговли или городского транспорта, то есть тех, кто постоянно находится в окружении других людей.
"У нас давние споры на этот счет ведутся: когда-то мы делали по 20 миллионов в год обследований на ВИЧ, нас все пытались учить, в том числе и американцы. С их подачи утверждалось, что Россия нарушает права человека, проводя обследования, правда, они потом все пошли на этот принцип, потом начали его исповедовать, но, как говорится, это участь первопроходцев. Но вот эту дифференциацию групп риска, кого мы обследуем, надо выдавать. Тогда у нас будет больше аргументов в пользу того, что мы выявляем на ранних стадиях и тем самым это тоже в том числе снижает показатель, о котором так недоброжелательно печется эта газетенка", — заключил депутат.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, почти 280 тысяч умерли.
В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГеннадий Онищенко
Популярные комментарии
Смертность выросла в апреле на 20процентов и это факт, а не хайп. Онищенко лишь бы возразить, а по существу за счёт чего смертность выросла ни слова не сказал
12 мая, 12:03
Pawel Zverev
1260501107
Лучше бы Онищенко опубликовал общую смертность, сравним с прошлыми годами за тот же период и вот тогда сразу все встанет на свои места.
12 мая, 12:02
SWR
97251249
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