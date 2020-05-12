Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

"Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания. Единственное, что бы я сейчас попросил, — не считать по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей. Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно. Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический", — добавил Онищенко.

"У нас давние споры на этот счет ведутся: когда-то мы делали по 20 миллионов в год обследований на ВИЧ, нас все пытались учить, в том числе и американцы. С их подачи утверждалось, что Россия нарушает права человека, проводя обследования, правда, они потом все пошли на этот принцип, потом начали его исповедовать, но, как говорится, это участь первопроходцев. Но вот эту дифференциацию групп риска, кого мы обследуем, надо выдавать. Тогда у нас будет больше аргументов в пользу того, что мы выявляем на ранних стадиях и тем самым это тоже в том числе снижает показатель, о котором так недоброжелательно печется эта газетенка", — заключил депутат.