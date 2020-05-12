В Красноярске коронавирус за сутки выявили у 168 сотрудников АО "Полюс"

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар - бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.