В Красноярске коронавирус за сутки выявили у 168 сотрудников АО "Полюс"

КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Число сотрудников "Полюс Красноярск", у которых выявили COVID-19, за сутки выросло на 168 человек и достигло 269, сообщили журналистам в региональном главке Роспотребнадзора.
В минувшую субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора в Красноярском крае сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", позже число заболевших выросло до 101.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Сразу после получения положительных результатов, уточняется в сообщении, сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск".
"Полюс (предприятие) 168 (заболевших) за прошедшие сутки", - сказала представитель главка.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар - бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.