Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:48
https://ria.ru/20200512/1571312059.html
В Красноярске коронавирус за сутки выявили у 168 сотрудников АО "Полюс"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

В Красноярске коронавирус за сутки выявили у 168 сотрудников АО "Полюс"

11:43 12.05.2020 (обновлено: 11:48 12.05.2020)
1966
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Число сотрудников "Полюс Красноярск", у которых выявили COVID-19, за сутки выросло на 168 человек и достигло 269, сообщили журналистам в региональном главке Роспотребнадзора.
В минувшую субботу пресс-служба управления Роспотребнадзора в Красноярском крае сообщила, что в Северо-Енисейском районе по состоянию на 9 мая зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", позже число заболевших выросло до 101.
Позднее "Полюс" сообщил, что заражение оказало незначительное влияние на работу предприятий компании в регионе. Сразу после получения положительных результатов, уточняется в сообщении, сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается медицинская помощь, а сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Глава региона поручил усилить меры безопасности в районе работы АО "Полюс Красноярск".
"Полюс (предприятие) 168 (заболевших) за прошедшие сутки", - сказала представитель главка.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар - бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач
Вчера, 09:07Распространение нового коронавируса
В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения
210210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайСеверо-Енисейский районКрасноярскОбщество
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Губернатор Красноярского края Александр Усс
В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния