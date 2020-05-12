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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-12T11:43
https://ria.ru/20200512/1571312025.html
В Москве создадут новый комплекс по выпуску осветительного оборудования
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_9b2c24652cab3ac4c05631fb997f3e77.jpg
РИА Новости

В Москве создадут новый комплекс по выпуску осветительного оборудования

11:43 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая. РИА Новости. Новый комплекс по производству оборудования для освещения улиц и автодорог появится в Москве, в его строительство инвестор вложит более 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как отмечается в сообщении, 10 мая градостроительно-земельная комиссия столицы выделила земельный участок в Северном административном округе, где инвестор проекта ООО "Мосинвест" построит производственный комплекс площадью более 3,3 тысяч квадратных метров по выпуску металлических опор освещения и LED-светильников.
"Земельный участок под строительство высокотехнологичного комплекса предоставляется в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. По его итогам к 2023 году в новое производство будет инвестировано 307 миллионов рублей, что позволит создать до 60 новых рабочих мест для горожан", − приводит пресс-служба комментарий руководителя ДИПП Александра Прохорова.
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30 апреля, 13:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Новый комплекс будет оснащен передовыми высокопроизводительными линиями, на которых будут использоваться экологически безопасные материалы и сырье. Проект будет реализован в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы", уточнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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