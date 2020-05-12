В Москве создадут новый комплекс по выпуску осветительного оборудования

МОСКВА, 12 мая. РИА Новости. Новый комплекс по производству оборудования для освещения улиц и автодорог появится в . Новый комплекс по производству оборудования для освещения улиц и автодорог появится в Москве , в его строительство инвестор вложит более 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Как отмечается в сообщении, 10 мая градостроительно-земельная комиссия столицы выделила земельный участок в Северном административном округе, где инвестор проекта ООО "Мосинвест" построит производственный комплекс площадью более 3,3 тысяч квадратных метров по выпуску металлических опор освещения и LED-светильников.

"Земельный участок под строительство высокотехнологичного комплекса предоставляется в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. По его итогам к 2023 году в новое производство будет инвестировано 307 миллионов рублей, что позволит создать до 60 новых рабочих мест для горожан", − приводит пресс-служба комментарий руководителя ДИПП Александра Прохорова.