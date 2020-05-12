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2020-05-12T11:42
https://ria.ru/20200512/1571311953.html
В России более 37% региональных СМИ сократили тираж и количество эфиров
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РИА Новости

В России более 37% региональных СМИ сократили тираж и количество эфиров

11:43 12.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 37% российских региональных СМИ в период пандемии коронавируса сократили тираж и количество эфиров, почти треть редакций снизили зарплаты сотрудникам, только четверть продолжают работать в прежнем режиме, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, презентуя результаты опроса.
"Мы подготовили специальный опрос, который провели по всей нашей стране. Мы этот опрос начали где-то месяц назад… В исследовании приняли участие 563 представителя региональных, районных и местных средств массовой информации из 85 субъектов России, преимущественно сотрудники печатных СМИ… У 37,5% опрошенных в период пандемии сократился тираж и количество эфиров, почти трети редакций пришлось снизить зарплату сотрудникам, 19% СМИ сократили штат сотрудников. При этом 25% участников опроса продолжают работать в прежнем режиме", - рассказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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В 18% средств массовой информации, как показал опрос, работы лишились более 20% сотрудников, 38% редакций снизили зарплату более чем на 20%.
"Рекламные доходы существенно снизились… 92,2% заявили об уходе части рекламодателей, а те, кто продолжает сотрудничество, сократили свои бюджеты. Поддержку от региональной власти получили около 14% СМИ", - добавил Соловьев.
Всю отрасль СМИ, как отметил Соловьев, подводя итоги опроса, необходимо включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
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