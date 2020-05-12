В России более 37% региональных СМИ сократили тираж и количество эфиров

"Мы подготовили специальный опрос, который провели по всей нашей стране. Мы этот опрос начали где-то месяц назад… В исследовании приняли участие 563 представителя региональных, районных и местных средств массовой информации из 85 субъектов России, преимущественно сотрудники печатных СМИ… У 37,5% опрошенных в период пандемии сократился тираж и количество эфиров, почти трети редакций пришлось снизить зарплату сотрудникам, 19% СМИ сократили штат сотрудников. При этом 25% участников опроса продолжают работать в прежнем режиме", - рассказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.