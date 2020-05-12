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2020-05-12T23:59
https://ria.ru/20200512/1571311722.html
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
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РИА Новости

Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки

13:13 12.05.2020 (обновлено: 23:59 12.05.2020)
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© AFP 2020 / Angela Weiss, AP/Invision/Evan AgostiniАмериканские исполнительницы Lady Gaga и Madonna
Американские исполнительницы Lady Gaga и Madonna
© AFP 2020 / Angela Weiss, AP/Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Леди Гагу, Мадонну, Ники Минаж и Брюса Спрингстина напали хакеры и получили данные об их контрактах, личной переписке, адресах электронной почты и телефонных номерах, сообщает NME.
Юридическая контора Grubman Shire Meiselas & Sacks подтвердила информацию о том, что их внутренние службы безопасности подверглись атаке взломщиков.
Похищение информации устроила группа REvil, которую также знают под именем Sodinokibi. Первые сведения об утечке информации появились на прошлых выходных, когда на одном из форумов был выложен фрагмент контракта Мадонны на гастрольный тур Madame X с Live Nation за 2019-2020 годы.
Обычно при атаках подобного типа хакеры требуют выкуп у своих жертв и угрожают выложить полученную информацию в Сеть. Пока не известно, какие именно требования у REvil/Sodinokibi. Те сведения, которые уже просочились, аналитики называют "пробным выстрелом".
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