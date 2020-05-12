Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-12T21:32
https://ria.ru/20200512/1571311660.html
Найдены кости самых древних Homo sapiens в Европе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571307880_0:0:1624:914_1036x0_80_0_0_4268824797558cea492de611af9ba41c.jpg
РИА Новости

Найдены кости самых древних Homo sapiens в Европе

11:40 12.05.2020 (обновлено: 21:32 12.05.2020)
6114
CC BY-SA 2.0 / Tsenka Tsanova / Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро, Болгария
Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро, Болгария
CC BY-SA 2.0 / Tsenka Tsanova /
Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро, Болгария
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека. Выяснилось, что представители Homo sapiens пришли в Европу, где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад. Описание открытия и результаты радиоуглеродного определения возраста находок опубликованы в журналах Nature и Nature Ecology & Evolution.
На рубеже среднего и верхнего палеолита представители Homo sapiens проникли в Европу и в течение нескольких тысяч лет полностью вытеснили неандертальцев, обитавших там до этого. Однако точное время этого события оставалось непонятным, а находки, относящиеся к так называемому начальному верхнему палеолиту, практически отсутствовали.
В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены палеолитические окаменелости, предположительно, относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.
Фактически ученые нашли множество мелких обломков костей, по которым невозможно было установить видовую принадлежность, и один коренной зуб, принадлежавший, по мнению ученых, Homo sapiens. И здесь на помощь археологам пришли современные методы.
С помощью метода масс-спектрометрии ученые провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.
Фьорды Норвегии
16 апреля, 15:43РИА Наука
В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов
"Большинство плейстоценовых костей настолько фрагментированы, что на глаз невозможно определить, какие виды они представляют, — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии Макса Планка слова одного из авторов исследования Фридо Велкера (Frido Welker). — Однако белки немного различаются по аминокислотной последовательности от вида к виду. Таким образом, используя масс-спектрометрию белка, мы можем быстро идентифицировать эти костные образцы".
Используя комбинацию методов радиоуглеродного датирования и секвенирование митохондриальной ДНК, исследователи установили возраст останков — от 45 820 до 43 650 лет. Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные до настоящего времени в Европе.
В дополнение к человеческим останкам при раскопках археологи нашли большое количество каменных орудий, а также артефакты из кости 23 различных видов животных, в том числе фигурные изделия, такие как подвески из зубов пещерных медведей, по форме напоминающие украшения, обнаруженные в более поздних неандертальских стоянках на юге современной Франции. Отсюда исследователи делают вывод о том, что неандертальцы перенимали у пришедших Homo sapiens привычки и технологии.
"Каким бы ни был когнитивный уровень поздних неандертальцев, материал пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с Homo sapiens", — пишут авторы статьи.
"Находки начального верхнего палеолита в пещере Бачо-Киро — самые ранние из известных в Европе. Они представляют новый способ изготовления каменных орудий и личных украшений, отличный от того, что мы знаем у неандертальцев до этого времен, — говорит еще один автор исследования, Ценка Цанова (Tsenka Tsanova) из отдела эволюции человека Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Современный человек, который, вероятно, берет свое начало в Юго-Западной Азии, в верхнем палеолите быстро распространился от Болгарии до Монголии, оказал влияние на архаичные популяции неандертальцев и денисовцев, и в конечном итоге заменил их".
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
27 января, 23:00РИА Наука
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
3724103
Обсудить 9
РИА НаукаАрхеологиябиологияОткрытия - РИА НаукаБолгарияистория
Рекомендуем
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Муратали кызы Бурулай - уборщица ГБУ Жилищник района Мещанский
Самоотверженные
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд рассмотрит иск, оспаривающий изоляцию после поездки за рубеж
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания потенциального террориста в Кимрах
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Саакашвили пригласил США к сотрудничеству по реформам на Украине
Жители Москвы идут по Крымскому мосту
Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Жители Москвы гуляют по парку
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Американские исполнительницы Lady Gaga и Madonna
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния