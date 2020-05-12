Найдены кости самых древних Homo sapiens в Европе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека. Выяснилось, что представители Homo sapiens пришли в Nature Ecology & Evolution. В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека. Выяснилось, что представители Homo sapiens пришли в Европу , где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад. Описание открытия и результаты радиоуглеродного определения возраста находок опубликованы в журналах Nature

На рубеже среднего и верхнего палеолита представители Homo sapiens проникли в Европу и в течение нескольких тысяч лет полностью вытеснили неандертальцев, обитавших там до этого. Однако точное время этого события оставалось непонятным, а находки, относящиеся к так называемому начальному верхнему палеолиту, практически отсутствовали.

В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены палеолитические окаменелости, предположительно, относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.

Фактически ученые нашли множество мелких обломков костей, по которым невозможно было установить видовую принадлежность, и один коренной зуб, принадлежавший, по мнению ученых, Homo sapiens. И здесь на помощь археологам пришли современные методы.

С помощью метода масс-спектрометрии ученые провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.

"Большинство плейстоценовых костей настолько фрагментированы, что на глаз невозможно определить, какие виды они представляют, — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии Макса Планка слова одного из авторов исследования Фридо Велкера (Frido Welker). — Однако белки немного различаются по аминокислотной последовательности от вида к виду. Таким образом, используя масс-спектрометрию белка, мы можем быстро идентифицировать эти костные образцы".

Используя комбинацию методов радиоуглеродного датирования и секвенирование митохондриальной ДНК, исследователи установили возраст останков — от 45 820 до 43 650 лет. Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные до настоящего времени в Европе.

В дополнение к человеческим останкам при раскопках археологи нашли большое количество каменных орудий, а также артефакты из кости 23 различных видов животных, в том числе фигурные изделия, такие как подвески из зубов пещерных медведей, по форме напоминающие украшения, обнаруженные в более поздних неандертальских стоянках на юге современной Франции. Отсюда исследователи делают вывод о том, что неандертальцы перенимали у пришедших Homo sapiens привычки и технологии.

"Каким бы ни был когнитивный уровень поздних неандертальцев, материал пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с Homo sapiens", — пишут авторы статьи.