В Брянской области умерших пациентов с COVID-19 выросло до 29

БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Еще семь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Брянской области, число летальных случаев COVID-19 достигло 29, сообщает правительство региона.
"По информации оперативного штаба, лабораторно подтверждена смерть от коронавирусной инфекции и осложнений, вызванных многочисленными хроническими заболеваниями, еще у семи жителей Брянской области", - говорится в сообщении.
По полученным данным исследований, скончались шесть женщин — 1961, 1962, 1956, 1976, 1950 и 1937 годов рождения и мужчина 1979 года рождения.
Всего в регионе 1753 подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 592 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф