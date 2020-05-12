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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:37
https://ria.ru/20200512/1571311571.html
Нижегородские власти сообщили о выходе на пик заболеваемости COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

Нижегородские власти сообщили о выходе на пик заболеваемости COVID-19

11:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования в Нижнем Новгороде
Фельдшер бригады экстренного реагирования в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Фельдшер бригады экстренного реагирования в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 5 тысяч человек, регион вышел на пик заболеваемости, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Нижегородской области подтверждено еще 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5 087 человек. 751 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел и выписан", - говорится в сообщении.
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Из общего числа заболевших 2613 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"Сейчас регион находится на пике заболеваемости. Общий фонд коек в лечебных учреждениях, созданный на первом этапе борьбы с коронавирусом, сейчас занят на 76%. Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки, резерва достаточно, в том числе мест для размещения больных, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.
Он сообщил, что от коронавируса скончался еще один житель области, число летальных случаев возросло до 32. У погибшего течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
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"Обстановка напряженная, но при этом прогнозируемая. Связано это в первую очередь с количеством проводимых тестирований. По этому показателю регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он добавил, что нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.
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В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Власти региона приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская область
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