Нижегородские власти сообщили о выходе на пик заболеваемости COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 5 тысяч человек, регион вышел на пик заболеваемости, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Нижегородской области подтверждено еще 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5 087 человек. 751 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел и выписан", - говорится в сообщении.

Из общего числа заболевших 2613 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Сейчас регион находится на пике заболеваемости. Общий фонд коек в лечебных учреждениях, созданный на первом этапе борьбы с коронавирусом, сейчас занят на 76%. Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки, резерва достаточно, в том числе мест для размещения больных, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Он сообщил, что от коронавируса скончался еще один житель области, число летальных случаев возросло до 32. У погибшего течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

"Обстановка напряженная, но при этом прогнозируемая. Связано это в первую очередь с количеством проводимых тестирований. По этому показателю регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Он добавил, что нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Власти региона приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая.