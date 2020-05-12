Титов объяснил отличия программы зарплатных кредитов в России и США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Программа зарплатных кредитов, принятая в России в условиях коронавируса, напоминает меры поддержки, введенные в Программа зарплатных кредитов, принятая в России в условиях коронавируса, напоминает меры поддержки, введенные в США , но есть и существенные отличия, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

Накануне Владимир Путин предложил с 1 июня выдавать кредиты компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей под два процента. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов, то государство погасит и сам кредит, и проценты.

Как пояснил Титов, в Америке компаниям выдают беспроцентные кредиты, которые также не нужно возвращать при сохранении рабочих мест.

"В США кредиты были бюджетными. То есть деньги выдавало государство, банки всего лишь служили операторами. В нашем варианте государство только дотирует кредит до двух процентов и берет на себя 85 процентов риска. А 15 процентов риска в любом случае остаются на коммерческих банках", — объяснил омбудсмен.

Кроме того, по его словам, в США кредиты выдают всем бизнесам, у которых снизилась выручка, а в российском варианте — только тем компаниям, которые по основному виду экономической деятельности входят в десяток секторов, внесенных правительством в список наиболее пострадавших.