Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T13:59
https://ria.ru/20200512/1571311523.html
Титов объяснил отличия программы зарплатных кредитов в России и США
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_93341d5b3cf245ee305628310500396b.jpg
РИА Новости

Титов объяснил отличия программы зарплатных кредитов в России и США

12:11 12.05.2020 (обновлено: 13:59 12.05.2020)
5097
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Программа зарплатных кредитов, принятая в России в условиях коронавируса, напоминает меры поддержки, введенные в США, но есть и существенные отличия, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Накануне Владимир Путин предложил с 1 июня выдавать кредиты компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей под два процента. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов, то государство погасит и сам кредит, и проценты.
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
11 мая, 16:53Распространение нового коронавируса
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Как пояснил Титов, в Америке компаниям выдают беспроцентные кредиты, которые также не нужно возвращать при сохранении рабочих мест.

"В США кредиты были бюджетными. То есть деньги выдавало государство, банки всего лишь служили операторами. В нашем варианте государство только дотирует кредит до двух процентов и берет на себя 85 процентов риска. А 15 процентов риска в любом случае остаются на коммерческих банках", — объяснил омбудсмен.

Кроме того, по его словам, в США кредиты выдают всем бизнесам, у которых снизилась выручка, а в российском варианте — только тем компаниям, которые по основному виду экономической деятельности входят в десяток секторов, внесенных правительством в список наиболее пострадавших.
"Мы провели анализ — более 30 процентов выручки потеряли не десяток, а почти сотня ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.). Министр экономического развития упоминал о том, что можно будет засчитывать любой ОКВЭД из числа зарегистрированных за компанией, но пока что нормативную силу это не приобрело", — заключил Титов.
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
22 апреля, 12:32
МСП Банк выдал зарплатный кредит под 0% промышленной прачечной в СКФО
33238812100
Обсудить 20
Борис ТитовВладимир ПутинСШАЭкономика
Популярные комментарии
Сравнили Россию и США... У них там если говорят о поддержке, то делают её, а не занимаются разговорами как у нас
12 мая, 13:45
Кот на дереве
28300025
Конечно знают: нефтяные, газовые - вот им и будут деньги. Думаете, владелец кафе или же парикмахерской получит кредит?
12 мая, 13:24
ВПВалентина Подгорина
600013
Рекомендуем
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Почему власти готовы смягчать противоэпидемический режим
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня Мирового океана
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу России"
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
Чешские политики, славя власовцев, должны проклясть Пражское восстание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Леонид Пасечник
Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния