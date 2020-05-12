Источник: Медведев проведет онлайн-прием граждан по защите трудовых прав

"Председатель партии Дмитрий Медведев поручил активизировать работу правозащитного центра "Единой России" и вывести на новый уровень правозащитное направление работы партии. В связи с этим сегодня председатель ЕР Дмитрий Медведев проведет личный онлайн-прием граждан. На повестке будут стоять вопросы по защите трудовых прав людей в регионах", - сообщил собеседник агентства.

В ЕР напомнили, что сейчас по всей стране проходит неделя приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра партии. К проведению приемов привлечены специалисты Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации юристов России и "Опоры России". В адрес правозащитного центра поступают тысячи обращений, требующих вмешательства профессиональных юристов. По информации источника РИА Новости, системные проблемы отмечаются в целом ряде регионов, например, Владимирской, Тверской и Ульяновской областях. Обращения также поступают в личные социальные сети Медведева.