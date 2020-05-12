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2020-05-12T11:55
https://ria.ru/20200512/1571311372.html
Источник: Медведев проведет онлайн-прием граждан по защите трудовых прав
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РИА Новости

Источник: Медведев проведет онлайн-прием граждан по защите трудовых прав

11:35 12.05.2020 (обновлено: 11:55 12.05.2020)
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник проведет личный прием граждан по защите трудовых прав, сообщил РИА Новости источник в центральном исполкоме правящей партии.
"Председатель партии Дмитрий Медведев поручил активизировать работу правозащитного центра "Единой России" и вывести на новый уровень правозащитное направление работы партии. В связи с этим сегодня председатель ЕР Дмитрий Медведев проведет личный онлайн-прием граждан. На повестке будут стоять вопросы по защите трудовых прав людей в регионах", - сообщил собеседник агентства.
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В ЕР напомнили, что сейчас по всей стране проходит неделя приемов граждан с участием экспертов правозащитного центра партии. К проведению приемов привлечены специалисты Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации юристов России и "Опоры России". В адрес правозащитного центра поступают тысячи обращений, требующих вмешательства профессиональных юристов. По информации источника РИА Новости, системные проблемы отмечаются в целом ряде регионов, например, Владимирской, Тверской и Ульяновской областях. Обращения также поступают в личные социальные сети Медведева.
"За неделю обработаны, без преувеличения, тысячи обращений. Предварительный их анализ выявил проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, злоупотребления со стороны работодателей. Правозащитный центр партии возьмет это на контроль", - сказала РИА Новости глава аппарата председателя партии Жанна Одинцова.
Большинство обращений в правцентр ЕР касаются незаконного увольнения работников или принуждения их к выходу в неоплачиваемый отпуск, помощи в оформлении кредитных каникул, больничных листов, рецептов на лекарства, консультаций для малого и среднего бизнеса.
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