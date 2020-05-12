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Туризм
2020-05-12T12:00
https://ria.ru/20200512/1571311275.html
Турбизнес считает "ваучерную" схему возвратов туристам самой эффективной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569026189_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_fffe9c9dfaa19baeb94614838bd2718e.jpg
РИА Новости

Турбизнес считает "ваучерную" схему возвратов туристам самой эффективной

12:00 12.05.2020
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© AP Photo / Firdia LisnawatiПустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
© AP Photo / Firdia Lisnawati
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представители российского туристического бизнеса считают законопроект, где предусматривается "ваучерная" схема возвратов туристам средств за неиспользованные из-за пандемии коронавируса туры, наиболее эффективной мерой, сообщает АТОР.
"Из мер, которые в этой ситуации уже предложены государством для поддержки туроператоров и ожидают реализации, сегодня наиболее эффективной участники рынка называют внесенный в Госдуму правительством законопроект. Им предусматривается так называемая "ваучерная" схема возвратов туристам", — рассказали в ассоциации.
Эксперты пояснили, что постановлением правительства туроператорам дается возможность выдавать клиенту вместо полного возврата средств за несостоявшуюся из-за пандемии поездку "обязательство" или "ваучер" о предоставлении в течение определенного срока равнозначного турпакета.
"Участники рынка надеются, что правительством будет установлен срок, достаточный для того, чтобы туроператоры смогли исполнить все взятые обязательства перед потребителями, предоставив равнозначные путевки. То есть, например, могли поменять летние туры 2020 года на летние в 2021 году. Для этого срок действия сертификатов не должен быть менее 15 месяцев, считают туроператоры", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
По оценке участников рынка, для того, чтобы схема с "ваучерами" была рабочей и давала возможность предоставлять туристам аналогичные по условиям туры, у операторов должна быть возможность застраховать свою ответственность хотя бы до конца 2021 года.
"АТОР еще в марте обратилась в Центральный банк РФ с просьбой рассмотреть возможность стимулирования страховщиков со стороны государства для того, чтобы обеспечить возможность перестрахования их финансовой ответственности перед потребителями на новый срок. С "ваучерной" схемой такие стимулы и гарантии становятся приоритетной необходимостью для государства и потребителей", — считают участники рынка.
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