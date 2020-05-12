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2020-05-12T11:37
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В Тюмени полностью потушили пожар в областной больнице УФСИН
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РИА Новости

В Тюмени полностью потушили пожар в областной больнице УФСИН

11:33 12.05.2020 (обновлено: 11:37 12.05.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пожар на территории областной больницы УФСИН в Тюмени полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что кровля областной больницы УФСИН загорелась на площади порядка 250 квадратных метров.
"В 11:18 (09:18 мск) поступил вызов о пожаре, в 11:26 (09:26 мск) на место прибыли первые машины. Сам пожар произошел на территории областной больницы. Она расположена на территории ИК-4 УФСИН по Тюменской области. В 12:07 (10:07 мск) пожар локализован. Произошло возгорание кровли производственного корпуса. На данный момент пожар полностью потушен", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, площадь пожара сейчас устанавливается.
"Предварительно корпус небольшой. Пострадавших и жертв нет. Эвакуация не потребовалась. Учреждение работает в штатном режиме. От МЧС было задействовано девять единиц техники и 22 человека личного состава", - уточнили в пресс-службе.
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