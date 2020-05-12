В Тюмени полностью потушили пожар в областной больнице УФСИН

"В 11:18 (09:18 мск) поступил вызов о пожаре, в 11:26 (09:26 мск) на место прибыли первые машины. Сам пожар произошел на территории областной больницы. Она расположена на территории ИК-4 УФСИН по Тюменской области. В 12:07 (10:07 мск) пожар локализован. Произошло возгорание кровли производственного корпуса. На данный момент пожар полностью потушен", - сказали в пресс-службе.