В Тюмени полностью потушили пожар в областной больнице УФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пожар на территории областной больницы УФСИН в Тюмени полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что кровля областной больницы УФСИН загорелась на площади порядка 250 квадратных метров.
"В 11:18 (09:18 мск) поступил вызов о пожаре, в 11:26 (09:26 мск) на место прибыли первые машины. Сам пожар произошел на территории областной больницы. Она расположена на территории ИК-4 УФСИН по Тюменской области. В 12:07 (10:07 мск) пожар локализован. Произошло возгорание кровли производственного корпуса. На данный момент пожар полностью потушен", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, площадь пожара сейчас устанавливается.
"Предварительно корпус небольшой. Пострадавших и жертв нет. Эвакуация не потребовалась. Учреждение работает в штатном режиме. От МЧС было задействовано девять единиц техники и 22 человека личного состава", - уточнили в пресс-службе.