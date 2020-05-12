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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:32
https://ria.ru/20200512/1571311151.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16526
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16526

11:32 12.05.2020
1101
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле за минувшую ночь выросло на 20 и достигло 16 526, никто из пациентов с таким диагнозом не умер, число умерших по-прежнему 258, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 11.00 вторника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 312 человек, 67 из них в тяжелом состоянии, 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
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При этом за ночь выздоровели 113 человек, общее число излечившихся составило 11 956 пациентов.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
Популярные комментарии
Хорошая статистика! Число выздоровевших в 5 раз! превышает число заразившихся! Скорейшего выздоровления заразившимся в всем мире!
12 мая, 12:33
Патрик Простак
1400000
Израиль , так держать ! Пример всем странам как заботиться о людях .
12 мая, 18:18
Стас Адамович
1100000
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