В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16526

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Израиле за минувшую ночь выросло на 20 и достигло 16 526, никто из пациентов с таким диагнозом не умер, число умерших по-прежнему 258, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства на 11.00 вторника, сейчас в стране коронавирусом больны 4 312 человек, 67 из них в тяжелом состоянии, 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

При этом за ночь выздоровели 113 человек, общее число излечившихся составило 11 956 пациентов.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.