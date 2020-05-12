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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:03
https://ria.ru/20200512/1571311067.html
В Подмосковье умерли 10 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье умерли 10 пациентов с коронавирусом

11:31 12.05.2020 (обновлено: 12:03 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье за сутки, всего скончались 219 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось, что скончались 209 заболевших.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 219 заболевших", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
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