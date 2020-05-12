В Подмосковье умерли 10 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье за сутки, всего скончались 219 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось, что скончались 209 заболевших.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 219 заболевших", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.