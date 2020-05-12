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2020-05-12T11:40
https://ria.ru/20200512/1571310872.html
Источник: Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая
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РИА Новости

Источник: Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

11:29 12.05.2020 (обновлено: 11:40 12.05.2020)
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© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Самолеты Су-30МКИ ВВС Индии на прошлой неделе совершили внеочередной облет линии контроля в Ладакхе, после того как рядом с ней были замечены вертолеты ВВС Китая, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, инцидент произошел практически одновременно со стычкой индийских и китайских пограничников на границе индийского штата Сикким и Китая – участвовавшие в потасовке примерно 150 человек бросали друг в друга камни, в настоящее время военные обеих сторон отведены от места столкновения.
Агентство отмечает, что ранее был зафиксирован ряд случаев, когда китайские военные вертолеты вторгались в воздушное пространство Индии. Линия фактического контроля, заменяющая границу между Индией и Китаем, плохо демаркирована, поэтому иногда вторжения бывают непреднамеренными.
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Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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КашмирСу-30МКИВВС ИндииВВС ПакистанаF-16Нью-ДелиИндияВ мире
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