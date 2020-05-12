Источник: Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Как отмечает издание, инцидент произошел практически одновременно со стычкой индийских и китайских пограничников на границе индийского штата Сикким и Китая – участвовавшие в потасовке примерно 150 человек бросали друг в друга камни, в настоящее время военные обеих сторон отведены от места столкновения.