В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. У большинства пациентов с выявленным У большинства пациентов с выявленным COVID-19 за последние сутки в Калининградской области заболевание протекает в виде пневмонии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в Калининградской области объявлены 19 случаев коронавирусной инфекции. У 13 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у двоих - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено четыре случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. За последние сутки в регионе девять человек, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели, их выписали из стационаров.

Всего в Калининградской области на 12 мая на COVID-19 обследовано 29 тысяч человек. Выявлено 772 случая заражения, из которых 216 человек выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2186 человек, в том числе 121 в условиях обсерватора.

С 12 мая в Калининградской области режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе введен обязательный масочный режим. Использовать одноразовые или многоразовые маски обязательно в транспорте, на остановках, в любых общественных местах и помещениях. Организации должны отказывать в предоставлении услуг всем, кто пренебрегает этими правилами.