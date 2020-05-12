Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:28
https://ria.ru/20200512/1571310826.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:28 12.05.2020
586
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. У большинства пациентов с выявленным COVID-19 за последние сутки в Калининградской области заболевание протекает в виде пневмонии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в Калининградской области объявлены 19 случаев коронавирусной инфекции. У 13 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у двоих - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено четыре случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
В оперштабе отметили, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. За последние сутки в регионе девять человек, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели, их выписали из стационаров.
Всего в Калининградской области на 12 мая на COVID-19 обследовано 29 тысяч человек. Выявлено 772 случая заражения, из которых 216 человек выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2186 человек, в том числе 121 в условиях обсерватора.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
С 12 мая в Калининградской области режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе введен обязательный масочный режим. Использовать одноразовые или многоразовые маски обязательно в транспорте, на остановках, в любых общественных местах и помещениях. Организации должны отказывать в предоставлении услуг всем, кто пренебрегает этими правилами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Калининграде рассказали о пациентах с коронавирусом
Пластические хирурги на операции
В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи
Парикмахерская
В Калининградской области 12 мая откроют торговые центры и салоны красоты
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Машина скорой помощи
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Источник: Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Конфликт на юго-восток Украины
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
Ситуация в Польше из-за эпидемии коронавируса
В Польше число выявленных случаев коронавируса выросло до 16 561
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число зараженных коронавирусом достигло 11 350
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев коронавируса выросло до 179
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
Лента новостейМолния