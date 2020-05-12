В Волгоградской области один человек погиб и пять пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Один человек погиб и еще пятеро, включая двух подростков, пострадали при опрокидывании легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в ночь на вторник в Городищенском районе LADA Priora с пятью пассажирами съехала на обочину автодороги и перевернулась из-за того, что 26-летний водитель не справился с управлением автомобиля.

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