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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:22
https://ria.ru/20200512/1571310502.html
В России пять журналистов умерли от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654048_0:235:2500:1641_1036x0_80_0_0_3c8e88f550c8690f5af9a065e9cc5c0c.jpg
РИА Новости

В России пять журналистов умерли от коронавируса

11:22 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Недавно были озвучены цифры, во всем мире около 60 журналистов погибло. У нас пятеро, у нас 200 зараженных, и при этом тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ, который мы сейчас видим", - рассказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСоюз журналистов РоссииОбщество
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