В России пять журналистов умерли от коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Недавно были озвучены цифры, во всем мире около 60 журналистов погибло. У нас пятеро, у нас 200 зараженных, и при этом тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ, который мы сейчас видим", - рассказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф