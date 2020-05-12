В России пять журналистов умерли от коронавируса

"Недавно были озвучены цифры, во всем мире около 60 журналистов погибло. У нас пятеро, у нас 200 зараженных, и при этом тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ, который мы сейчас видим", - рассказал Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.