Кодзуки Тоехиса: Олимпиада-2021 в Токио ознаменует победу над COVID-19

Посол Японии в РФ Кодзуки Тоёхиса в интервью РИА Новости рассказал о том, как Москва и Токио пришли к совместной разработке экспресс-теста на COVID-19, работе посольства в период пандемии и задачах, которые стоят перед Токио для проведения Олимпийских игр в 2021 году.

— Как известно, число зараженных новым коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, его влияние испытывает на себе весь мир. Каково в этой ситуации японо-российское сотрудничество в борьбе с COVID-19?

— Борьба с COVID-19 является актуальной задачей не только для Японии и России, но и для всего мира, в котором произошла глобализация. Япония хотела бы углубить сотрудничество с Россией и в этой области.

До настоящего времени между нашими странами были сформированы многочисленные проекты в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, который в мае 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Сотрудничество в сфере медицины содержится в первом из этих восьми пунктов. Мы придаем большое значение этому сотрудничеству с Россией.

В такой ситуации 7 мая премьер-министр Абэ провел телефонный разговор с президентом Путиным. Оба лидера приветствовали продвижение конкретного взаимодействия в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также согласились продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество.

Кроме того, ранее, 24 апреля, была проведена видеоконференция между министром экономики, торговли и промышленности Японии — министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хироси Кадзияма и министром экономического развития Максимом Решетниковым. Стороны согласились продолжать сотрудничество в борьбе с COVID-19, что сейчас является наиважнейшей задачей.

В качестве конкретного проекта сотрудничества можно назвать тот проект, который упоминался в ходе телефонного разговора премьер-министра Абэ и президента Путина 7 мая, а именно создание экспресс-теста на коронавирус нового типа, который разработало японо-российское совместное предприятие ООО "Эвотек-Мирай Геномикс" на основе изобретенного в Японии метода экспресс-диагностики SmartAmp. Этот экспресс-тест является прорывной системой, поскольку ожидается, что он позволит менее чем за 30 минут обнаружить коронавирус нового типа на основе РНК, извлеченной из образца.

По этому проекту 6 мая была достигнута договоренность об инвестировании через японо-российский инвестиционный фонд, созданный в 2017 году на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов. Капитал для этого фонда предоставляется Японским банком экономического сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Думаю, многим известен этот экспресс-тест, поскольку 17 марта о нем упомянул президент Путин как о тесте, разработанном совместно Японией и Россией. Тем не менее немногие, скорее всего, знают, что этот тест был разработан не за один день: он основывается на многолетнем сотрудничестве между нашими странами.

В числе проектов, реализуемых в сфере медицины в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, имеется "Проект разработки с целью практического внедрения портативной системы диагностики инфекционных заболеваний". Этот проект японо-российского сотрудничества реализуют три организации: с японской стороны — исследовательский институт RIKEN (Институт физико-химических исследований), который является единственным в Японии комплексным НИИ в области наук о природе, и компания DNAFORM, являющаяся венчурной компанией, основанной RIKEN; с российской стороны — ООО "Эйдос-Медицина", являющееся венчурной компанией, основанной Казанским федеральным университетом.

Во время визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года эти три организации подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, а по случаю визита премьер-министра Абэ в Россию в апреле 2017 года заключили договор о проведении совместных исследований. На основе этого японо-российского сотрудничества продвигается совместная разработка портативной системы диагностики инфекционных заболеваний с целью ее практического внедрения. Когда это внедрение состоится, оно станет прорывной инновацией, поскольку в случае заражения вирусом гриппа тестирование можно будет проводить просто и быстро.

Экспресс-тест на коронавирус нового типа, который был в этот раз создан на основе сотрудничества между японской и российской компаниями, является приложением к этому коронавирусу результатов совместных исследований, которые провели три упомянутые организации.

Думаю, что Япония и Россия смогут взаимодействовать друг с другом в различных формах, включая вышеназванное сотрудничество, и внести вклад в борьбу с коронавирусом нового типа, что является в настоящее время глобальной задачей.

— Похоже, распространение коронавирусной инфекции влияет и на японо-российские отношения. Какому направлению уделяет в текущих обстоятельствах наибольшее внимание посольство?

— Распространение новой коронавирусной инфекции оказывает влияние в том числе на обмены и сотрудничество между Японией и Россией, которые активно развивались в широком диапазоне областей. В такой ситуации наше посольство с надеждой помочь в осуществлении мер самоизоляции усилило свою работу по распространению информации с использованием социальных сетей. Я лично призвал оставаться дома в видеообращении, посвященном проекту "Русские сезоны".

Здесь хотел бы познакомить вас с публикациями, которые посольство делало на своих страницах в соцсетях. Это, например, балет с элементами японского танца "Нобунага" с участием господина Ивата Морихиро, который ранее был первым солистом балетной труппы Большого театра, онлайн-трансляции спектаклей японского театра Кабуки, видеоролик о японском искусстве бонсай. Для семейного просмотра, в том числе для детей, есть видеоурок по оригами, в ходе которого вы научитесь складывать из бумаги сердце с кошечкой. Можно также всем вместе выполнить комплекс японской радиогимнастики, которая хорошо знакома каждому японцу. Другие ролики в доступной форме знакомят с японскими сказками.

В дальнейшем мы продолжим выкладывать контент, чтобы россияне приятно и весело провели время дома, наслаждаясь японской культурой. Надеюсь, что те, кто прочитает это интервью, тоже будут заходить на наши странички.

— Как обстоят дела с распространением коронавируса нового типа в Японии и какую политику в этой связи проводит правительство страны?

— В первое время в Японии было небольшое число зараженных и умерших от нового коронавируса, ситуация в некоторой степени держалась на устойчивом уровне. Сдержать быстрое распространение инфекции, думаю, помогло в том числе то, что в Японии принято снимать обувь перед входом в дом, не принято обмениваться рукопожатиями и обнимать друг друга при встрече, а также распространены высокие санитарно-гигиенические стандарты: например, в случае недомогания принято носить маску.

Однако с середины по конец марта количество инфицированных увеличилось: помимо случаев, когда люди, предположительно, заражались за границей и затем въезжали в Японию, выросло число случаев с неизвестными путями заражения, в частности, после праздничных дней, когда наблюдалось большое скопление людей в наиболее оживленных городских зонах и кварталах развлечений. На фоне этого количество зараженных в Японии на момент 19 апреля превысило 10 тысяч человек.

Борьба с новой коронавирусной инфекцией сейчас является для нас самой насущной задачей, осуществлением которой руководит лично премьер-министр Абэ. С февраля он провел уже семь пресс-конференций, чтобы своими словами рассказать о мерах, принимаемых по данной проблеме. Думаю, это свидетельствует о том, что это наиболее приоритетная задача для правительства Японии.

В рамках этих мер в Японии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, действие которого распространяется на всю страну. На 4 мая, то есть примерно через месяц после его начала, число зараженных за сутки по всей стране, которое временно увеличилось почти до 700 человек, уменьшилось примерно на треть как результат сокращения контактов между людьми при сотрудничестве граждан. С другой стороны, на данный момент пока нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных достигло достаточного уровня, к тому же медицинские учреждения на местах по-прежнему находятся в тяжелой ситуации, поэтому было принято решение продлить до конца мая срок действия режима ЧС, который ранее был объявлен по 6 мая. В дальнейшем в течение месяца мы постараемся еще больше сократить число новых случаев заражения. Также для выхода из режима ЧС будет вестись работа над укоренением в повседневной жизни людей "нового образа жизни", предполагающего наличие вируса. Ориентировочно 14 мая экспертами будет проведена оценка ситуации и режим ЧС будет отменен досрочно, если это окажется возможным.

Важно также защитить рабочие места и жизнь граждан от негативного воздействия на экономику. Для этого правительством Японии будут реализованы экономические меры в размере порядка 117 триллионов иен (Около триллиона долларов. – Прим. ред.). Начата в том числе процедура выплаты наличных средств каждому гражданину по 100 тысяч иен (938 долларов. – Прим. ред.). Местными органами власти ведется работа по выплате этих средств в кратчайшие сроки.

Эти проблемы являются общими для Японии и России. Если посмотреть на ситуацию в разных странах, становится ясно, что контролировать новую коронавирусную инфекцию совсем не просто. Это беспрецедентно сложный вызов. Но мы намерены решить сложившуюся ситуацию сплочённо, всем японским народом, сотрудничая также с другими странами.

— Как помогает посольство Японии в России японским гражданам, находящимся на территории России?

— Одной из важных функций дипломатических представительств является поддержка граждан своей страны. По информации на октябрь прошлого года, в России на долгосрочной основе живет 2715 граждан Японии. Их защита, включая поддержку тех, кто находится на территории России краткосрочно, является нашей самой приоритетной работой.

В качестве конкретного примера можно назвать операцию по отправке проживающих здесь граждан Японии на родину. Правительство России и в первую очередь МИД также проводят такую операцию для россиян, находящихся за рубежом. 10 апреля из Москвы в Токио отправился самолет с целью осуществления вывозного рейса для россиян, которые находятся в Японии. При поддержке российского правительства мы смогли воспользоваться этим случаем и отправить в Японию 58 наших граждан, которые выразили желание вернуться домой. Еще две группы японцев вернулись на родину с рейсами, которые вылетели в Токио из Владивостока 19 апреля и из Южно-Сахалинска 21 апреля. Также планируется, что группы наших граждан вернутся из Москвы в Японию 11 и 13 мая рейсами JAL. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить правительство и МИД России за эту помощь.

Помимо этого, посольство ежедневно осуществляет сбор информации о ситуации и мерах по борьбе с новым коронавирусом в России, своевременно предоставляет необходимую информацию живущим здесь гражданам Японии. Наши граждане также могут обратиться в посольство за индивидуальной консультацией.

— В связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио было решено перенести на лето 2021 года. Какие меры в связи с этим принимает правительство Японии?

— 24 марта премьер-министр Абэ провел с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом телефонный разговор, в ходе которого была достигнута договоренность отложить проведение игр Токио-2020 примерно на год, чтобы атлеты со всего мира смогли принять участие в состязаниях в наилучшей спортивной форме, чтобы игры провелись спокойно и безопасно для зрителей.

Затем, после консультаций между заинтересованными лицами, 30 марта был принят новый график: Олимпийские игры было решено провести с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

В связи с перенесением сроков игр правительство Японии, префектура Токио, то есть место проведения игр, и их организационный комитет в дальнейшем должны справиться с различными задачами. Работа, направленная на проведение игр летом будущего года, уже начата, в первую очередь в оргкомитете. Например, мне известно, что волонтеры, которые уже дали свое согласие, также будут работать на играх в будущем году.

Кроме того, 16 апреля оргкомитет и МОК провели обзор главных проектов (Executive Project Review) в формате видеоконференции, в ходе которого были согласованы рамки дальнейшей подготовки токийских игр в связи с переносом сроков их проведения. Что касается соревновательных площадок и графика, то их согласование будет вестись в том направлении, чтобы использовать в том же виде план 2020 года. Правительство Японии намерено продолжить всеми силами работать над данным вопросом с целью успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, тесно сотрудничая с МОК, оргкомитетом, префектурой Токио и другими организациями.

Японское правительство также будет сплоченно принимать необходимые меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, чтобы игры прошли спокойно и безопасно.

Премьер-министр Абэ выразил решимость в дальнейшем провести Олимпиаду в Токио в полном формате как свидетельство победы человечества над новым коронавирусом. В свою очередь, посольство Японии в России намерено приложить все силы в целях успешного проведения предстоящих игр Токио-2020.