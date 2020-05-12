В Забайкалье умер первый пациент с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 12 май - РИА Новости. Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Первый летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Забайкалье. Жительница Борзинского района 67 лет была транспортирована в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией", - говорится в сообщении.
Заболевание протекало в тяжелой форме, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациентка имела тяжелые сопутствующие хронические заболевания, скончалась 11 мая.
По состоянию на 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.