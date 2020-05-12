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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:17
https://ria.ru/20200512/1571310250.html
В Забайкалье умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Забайкалье умер первый пациент с коронавирусом

11:17 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 май - РИА Новости. Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Первый летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Забайкалье. Жительница Борзинского района 67 лет была транспортирована в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией", - говорится в сообщении.
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Заболевание протекало в тяжелой форме, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациентка имела тяжелые сопутствующие хронические заболевания, скончалась 11 мая.
По состоянию на 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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