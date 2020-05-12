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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:14
https://ria.ru/20200512/1571310092.html
В России продажи новых легковых машин в апреле рухнули на 64%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570017458_0:40:3072:1768_1036x0_80_0_0_250c694109a4e76a77079959f89957a6.jpg
РИА Новости

В России продажи новых легковых машин в апреле рухнули на 64%

11:14 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в одном из автосалонов
Сотрудник в одном из автосалонов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник в одном из автосалонов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля снизились на 64,2% в годовом выражении до 54,5 тысячи машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат" на основе регистраций транспортных средств.
Снижение рынка за январь-апрель оказалось слабее за счет более высоких результатов предыдущих месяцев - по данным регистраций, за этот период было продано 430 138 тысяч автомобилей, что на 9,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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Первое место по продажам в апреле заняла Kia Rio - продажи бестселлера рухнули на 68,2%, до 2848 машин, на втором месте Hyundai Creta, продажи которой снизились на 62% до 2484 машин, третью строчку занимает Lada Granta Sedan с результатом 2255 проданных авто (-68,4%), далее следует Lada Vesta SW (2241 машины, -65,3%) и Lada Vesta Sedan - 1960 (-64,4%). В топ-100 моделей апреля лишь четыре автомобиля - Chery Tiggo 5, Changan CS35, Audi A6, Mercedes GLE - показали положительную динамику в годовом выражении.
Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, впоследствии режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Решения о режиме работы дилерских центров и станций техобслуживания принимали регионы. По данным ассоциации автодилеров РоАД, к концу месяца лишь чуть более 10 регионов разрешили открыть у себя дилерские центры.
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"Падение меньше, чем могло бы быть, так как часть машин - проданные в марте. Второй момент, можно обратить внимание, что меньше падение по топовым моделям премиального сегмента. Люди пытались сэкономить деньги, купив по старым ценам. Ещё один момент - кредитование упало на 81%, то есть в апреле машины покупали больше за наличку", - комментирует исполнительный директор "Австостата" Сергей Удалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАвтостатАвтоЭкономика
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