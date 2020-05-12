В России продажи новых легковых машин в апреле рухнули на 64%

Снижение рынка за январь-апрель оказалось слабее за счет более высоких результатов предыдущих месяцев - по данным регистраций, за этот период было продано 430 138 тысяч автомобилей, что на 9,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Падение меньше, чем могло бы быть, так как часть машин - проданные в марте. Второй момент, можно обратить внимание, что меньше падение по топовым моделям премиального сегмента. Люди пытались сэкономить деньги, купив по старым ценам. Ещё один момент - кредитование упало на 81%, то есть в апреле машины покупали больше за наличку", - комментирует исполнительный директор "Австостата" Сергей Удалов.