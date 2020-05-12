МСП Банк поддержит столичную программу помощи МСП в условиях пандемии

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МСП Банк и правительство Москвы подписали соглашение об участии банка в специальной программе столичного правительства по поддержке субъектов МСП в условиях распространения коронавируса , сообщает пресс-служба банка.

В рамках данной программы правительство Москвы будет осуществлять субсидирование из городского бюджета процентной ставки как по новым, так и по ранее выданным кредитам московским предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в любых отраслях. В результате, долговая нагрузка для клиентов МСП Банка снизится до уровня 4-6% годовых. Программа действует до 31 декабря 2020 года.

В рамках соглашения МСП Банк планирует до конца года выдать кредитов на сумму 500 миллионов рублей, говорится в сообщении.

"Мы рады, что можем объединить наши усилия по поддержке предпринимателей из сегмента МСП в непростых условиях, сложившихся в нашей стране. Совместно с правительством Москвы мы сможем снизить кредитную ставку, что позволит московским предпринимателям не только уменьшить долговую нагрузку на бизнес, но и получить запас прочности для быстрого восстановления после окончания периода пандемии", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления МСП Банка Кирилла Семенова, который подписал документ от имени банка.

В свою очередь, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) Алексей Фурсин, подписавший договор от имени столичного правительства, отметил, что использовать кредитные средства предприниматели смогут на любые цели и в любых сферах деятельности.