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2020-05-12T11:38
https://ria.ru/20200512/1571309845.html
Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске
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РИА Новости

Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске

11:12 12.05.2020 (обновлено: 11:38 12.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Трое пострадавших в ходе пожара в Красногорске остаются в реанимации, два пациента вышли на стабильное состояние, один человек по-прежнему на ИВЛ, за ее жизнь борются врачи, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергей Калашников.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших, ещё двое скончались в больнице. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"В настоящее время в реанимационном отделении у нас остаются трое пострадавших, двое вышли на стабильное состояние, поэтому планируем перевод в отделение, и одна пациентка продолжает оставаться на ИВЛ с отравлением продуктами горения", - сказал Калашников.
В пресс-службе главы Красногорска РИА Новости уточнили, что ещё трое пострадавших находятся в отделениях терапии, кардиологии, хирургии.
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