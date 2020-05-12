Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Трое пострадавших в ходе пожара в Красногорске остаются в реанимации, два пациента вышли на стабильное состояние, один человек по-прежнему на ИВЛ, за ее жизнь борются врачи, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергей Калашников.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших, ещё двое скончались в больнице. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"В настоящее время в реанимационном отделении у нас остаются трое пострадавших, двое вышли на стабильное состояние, поэтому планируем перевод в отделение, и одна пациентка продолжает оставаться на ИВЛ с отравлением продуктами горения", - сказал Калашников.
В пресс-службе главы Красногорска РИА Новости уточнили, что ещё трое пострадавших находятся в отделениях терапии, кардиологии, хирургии.