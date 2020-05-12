Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске

"В настоящее время в реанимационном отделении у нас остаются трое пострадавших, двое вышли на стабильное состояние, поэтому планируем перевод в отделение, и одна пациентка продолжает оставаться на ИВЛ с отравлением продуктами горения", - сказал Калашников.