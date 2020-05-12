В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области, число летальных исходов в регионе увеличилось до 24, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число больных коронавирусом в области увеличилось на 95 и достигло 1946 человек.
"За последние сутки скончались еще два пациента – 81-летний и 34-летний ростовчане, оба имели сопутствующие хронические заболевания. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 24 человек", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 17 человек, выздоровели 455 человек, под медицинским наблюдением – около 7 тысяч человек.
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