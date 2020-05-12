Отделение в омской больнице закрыли на карантин из-за коронавируса

ОМСК, 12 мая – РИА Новости. Одно отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Одно отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске закрыли на карантин из-за выявления случаев заражений коронавирусом среди пациентов, сообщили РИА Новости в Минздраве Омской области

Пятого мая минздрав региона сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрыли на карантин, который займет около двух недель из-за риска заражения COVID-19. Спустя неделю областной Минздрав сообщил о карантине в соседнем медучреждении (расстояние между корпусами больницы имени Кабанова и БСМП-1 - 200 метров).

"В связи с тем что среди пациентов БСМП-1 были выявлены случаи коронавирусной инфекции, в учреждении были закрыты на карантин три отделения. На сегодняшний день ограничительные меры распространяются только на одно отделение. Учреждение работает в штатном режиме", - пояснили РИА Новости в минздраве Омской области.

В министерстве добавили, что заработная плата сотрудникам "начисляется в рамках трудового законодательства".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 12 мая, в регионе зарегистрировано 332 случая, выздоровели 62 человека, умерли восемь пациентов. В итоге в Омской области на данный момент 270 пациентов лечатся от COVID-19.