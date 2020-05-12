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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:15
https://ria.ru/20200512/1571309679.html
Отделение в омской больнице закрыли на карантин из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

Отделение в омской больнице закрыли на карантин из-за коронавируса

11:10 12.05.2020 (обновлено: 11:15 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ОМСК, 12 мая – РИА Новости. Одно отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске закрыли на карантин из-за выявления случаев заражений коронавирусом среди пациентов, сообщили РИА Новости в Минздраве Омской области.
Пятого мая минздрав региона сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрыли на карантин, который займет около двух недель из-за риска заражения COVID-19. Спустя неделю областной Минздрав сообщил о карантине в соседнем медучреждении (расстояние между корпусами больницы имени Кабанова и БСМП-1 - 200 метров).
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"В связи с тем что среди пациентов БСМП-1 были выявлены случаи коронавирусной инфекции, в учреждении были закрыты на карантин три отделения. На сегодняшний день ограничительные меры распространяются только на одно отделение. Учреждение работает в штатном режиме", - пояснили РИА Новости в минздраве Омской области.
В министерстве добавили, что заработная плата сотрудникам "начисляется в рамках трудового законодательства".
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 12 мая, в регионе зарегистрировано 332 случая, выздоровели 62 человека, умерли восемь пациентов. В итоге в Омской области на данный момент 270 пациентов лечатся от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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