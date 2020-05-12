В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 330 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 49 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 335 пациентов. Из них у 65% подтвержден коронавирус. Кроме этого, 49 человек находятся в ОРИТ, 25 из них на ИВЛ. Среди пациентов, находящихся в ОРИТ, 67% старше 60 лет, 6% в возрасте от 18 до 40лет, и 27% в возрасте от 41 до 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф