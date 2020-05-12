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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:09
https://ria.ru/20200512/1571309619.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

11:09 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 330 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 49 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 335 пациентов. Из них у 65% подтвержден коронавирус. Кроме этого, 49 человек находятся в ОРИТ, 25 из них на ИВЛ. Среди пациентов, находящихся в ОРИТ, 67% старше 60 лет, 6% в возрасте от 18 до 40лет, и 27% в возрасте от 41 до 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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