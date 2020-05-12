В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Шестнадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

"Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе выявлено еще 211 случаев COVID-19.

Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (+147, за счет внутрисемейного распространения вируса), Бисерти, Красноуфимска, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Верхотурья (+19), Камышлова, Ирбита.

В статистику включены также три случая заболевания жителей других регионов России, уточняет штаб.

Всего, таким образом, на Среднем Урале зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Выписано 99 человек. Всего уральские врачи вылечили 489 пациентов, отмечается в сообщении.