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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-12T11:06
https://ria.ru/20200512/1571309392.html
С 12 мая тверичанам рекомендовали носить маски в общественных местах
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РИА Новости

С 12 мая тверичанам рекомендовали носить маски в общественных местах

11:06 12.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. С сегодняшнего дня в Тверской области жителям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах. Соответствующие изменения внес губернатор области Игорь Руденя в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Учитывая, что абсолютное большинство жителей Тверской области занято в работе предприятий, деятельность которых разрешена, принято решение ввести с 12 мая рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена" - сообщает пресс-служба областного правительства.
В пресс-службе напомнили, что в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений, который затрагивает деятельность остающихся пока нерабочими cубъектов региональной экономики. В настоящее время в регионе сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых занято 435 тысяч человек.
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"Мы понимаем, что ключевым показателем для отмены ограничительных мер в сферах туризма, общественного питания, потребительского рынка, проведения массовых мероприятий должно являться устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 на территории нашего региона. Поэтому сегодня мы работаем по этим направлениям", – сказал глава региона. ведется
При этом он отметил, что в области в ежедневном режиме ведется мониторинг и анализ эпидемиологической обстановки.
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