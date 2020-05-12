С 12 мая тверичанам рекомендовали носить маски в общественных местах

ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. С сегодняшнего дня в Тверской области жителям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах. Соответствующие изменения внес губернатор области . С сегодняшнего дня в Тверской области жителям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах. Соответствующие изменения внес губернатор области Игорь Руденя в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции

"Учитывая, что абсолютное большинство жителей Тверской области занято в работе предприятий, деятельность которых разрешена, принято решение ввести с 12 мая рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена" - сообщает пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе напомнили, что в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений, который затрагивает деятельность остающихся пока нерабочими cубъектов региональной экономики. В настоящее время в регионе сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых занято 435 тысяч человек.

"Мы понимаем, что ключевым показателем для отмены ограничительных мер в сферах туризма, общественного питания, потребительского рынка, проведения массовых мероприятий должно являться устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 на территории нашего региона. Поэтому сегодня мы работаем по этим направлениям", – сказал глава региона. ведется