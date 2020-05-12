В Молдавии число случаев коронавируса выросло до 179

Ранее власти Молдавии сообщили о 4995 зарегистрированных случаях коронавируса, 176 из которых стали летальными.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.