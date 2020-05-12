В Молдавии число случаев коронавируса выросло до 179

КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Еще три пациента, инфицированные новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на вторник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 179, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4995 зарегистрированных случаях коронавируса, 176 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 179 пациентов из-за COVID-19, 2069 человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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