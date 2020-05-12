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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:04
https://ria.ru/20200512/1571309277.html
В Приднестровье продлили действие режима ЧП
https://cdn21.img.ria.ru/images/104381/93/1043819395_0:70:1632:988_1036x0_80_0_0_f20c42013a2a97ae65b63ed71a5a6eed.jpg
РИА Новости

В Приднестровье продлили действие режима ЧП

11:04 12.05.2020
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© Flickr / texx1978Памятник Ленину в Тирасполе
Памятник Ленину в Тирасполе
© Flickr / texx1978
Памятник Ленину в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса во вторник принял решение продлить режим ЧП в Приднестровье до 1 июня, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"На заседании оперативного штаба при президенте ПМР принято консолидированное решение продлить на территории Приднестровья режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 1 июня текущего года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данная мера, в рамках которой продолжат действовать карантинные ограничения, позволит минимизировать распространение вируса среди населения республики.
Глава ПМР Вадим Красносельский призвал сотрудников органов внутренних дел не ослаблять, а напротив, усилить контроль за исполнением карантинных требований жителями республики и хозяйствующими субъектами, многие из которых с 12 мая приступили к работе.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 639 приднестровцев, 27 человек скончались, 246 пациентов выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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